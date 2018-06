A casi nada para la inauguración del Mundial de Rusia 2018, todo va quedando listo para el máximo evento deportivo del año. Y como es ya una costumbre desde hace varios años, el espectáculo musical a cargo de artistas del momento estará a la expectativa de medio planeta.

Cuatro años atrás, Shakira, Jennifer López y Pitbull hacían bailar en el Mundial de Brasil 2014. Esta vez, son otros los elegidos.

Robbie Williams: El artista británico cumplirá "un sueño de infancia"

al actuar en la ceremonia de inauguración del Mundial de fútbol Rusia 2018. El ex integrante del grupo Take That y gran aficionado al fútbol, cantará al lado de la soprano rusa Aida Garifullina.

Garifullina, de 31 años, es reconocida por cantar en la inauguración de la Casa Rusa en los XXX Juegos Olímpicos de Verano en Londres en 2012. Asimismo, ha sido compañera de escenario del peruano Juan Diego Florez.

Artistas presentes en la inauguración del Mundial de Rusia 2018.

"Nunca imaginé que formaría parte de esta enorme fiesta y que ello acontecería en mi propio país”, declaró la cantante hace unos días.

Nicky Jam, el actor Will Smith y la cantante kosovar Era Istrefi también dirán presentes en esta fiesta futbolera y es que son los intérpretes de "Live It Up", la la canción oficial del Mundial.

Cabe destacar que otros representantes de la música popular como Maluma, intérprete de la versión en español de "Colors", el tema de Coca Cola para el Mundial, también está presente en Rusia, al igual que Natalia Oreiro, que hace unos días presentó su tema mundialista "United by Love". Sin embargo, se desconoce si participarán de un acto público del evento.

DATO

La inauguración de Rusia 2018, según ha indicado la FIFA se centrará en actos musicales y tendrá lugar justo media hora antes del comienzo del primer partido entre el país anfitrión y Arabia Saudita.