Rusia 2018: Robbie Williams habla de su gesto obsceno en la inauguración

El cantante Robbie Williams dio inicio al mundial de Rusia 2018 con una ceremonia digna de la magnitud del torneo. No obstante, también dio que hablar por algo negativo: una seña con el dedo medio al final del show, la cual llegó a millones de televidentes a nivel mundial. Días después, el músico habló de sus acciones.

"Pensé para mí mismo que sería muy importante no causar un incidente internacional en esta clase de cosas, y saben qué, lo manejé", contó el británico Robbie Williams al programa "This Morning" del canal ITV.

¿Está arrepentido Robbie Williams? Ante la consulta, el músico respondió así: "Sí, por supuesto. No puedo confiar en mí mismo… no sé qué voy a hacer en cualquier momento".

En Estados Unidos, el gesto de Robbie Williams fue transmitido por los canales de la cadena Fox, lo cual motivó a que la compañía de comunicaciones emita un pronunciamiento. "La ceremonia de apertura de la Copa Mundial FIFA 2018 fue un evento noticioso producido por un tercero y transmitido por Fox. Como fue transmitido en vivo, no sabíamos lo que pasaría en la presentación de Robbie Williams y nos disculpamos", indicó la compañía.

Robbie Williams arrancó su presentación con su sencillo de 1998 "Let Me Entertain You", vestido con un traje de leopardo rojo y el cabello peinado hacia atrás.

Tras ello ingresó la soprano rusa Aida Garifullina, quien llegó a la cancha sobre un carro alegórico con forma de ave de fuego, y luciendo un vestido de gala color crema. Ambos estuvieron acompañados por bailarinas en trajes rojos y acróbatas con vestuario multicolor, así como por la mascota del mundial, el lobo Zabivaka, cuyo nombre significa "el que anota".