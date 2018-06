Robbie Williams se encargó del número estelar de la inauguración del Mundial Rusia 2018 y cumplió con las expectativas: su performance fue bien reseñada por los espectadores y, además, ratificó su estatus de 'chico rebelde' con un gesto inesperado que fue ampliamente comentado en las redes sociales.

La gala inaugural del Mundial se llevó a cabo en el Estadio Luzhniki de Moscú y comenzó al promediar las 9:30 a.m. (hora peruana). Robbie Williams ingresó al coloso junto al ex futbolista brasileño Ronaldo e interpretando el tema "Let Me Entertain You".

Robbie Williams - "Let Me Entertain You". (Fuente: YouTube)

Luego apareció la soprano Aida Garifullina para una introducción vocal que se convirtió en la balada "Feel". A dúo, Robbie Williams y la estrella rusa cantaron el hit "Angels".

Con la dupla de fondo, ingresó Ronaldo de la mano de un niño ruso para el play de honor. Fue el pequeño el que pateó el balón hacia el lugar en el que se encontraba Zabivaka, la mascota de Rusia 2018.

La ceremonia de inauguración culminó con Robbie Williams cantando el hit "Rock DJ". Y aunque el cantante tenía al público en el bolsillo, casi al cierre de su presentación miró a la cámara y mostró el dedo medio en señal de su ya conocida rebeldía.

El gesto, por supuesto, se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Luego de la presentación de Robbie Williams, el presidente ruso, Vladimir Putin, acompañado del titular de la FIFA, Gianni Infantino, declaró inaugurada la fiesta deportiva que se extenderá hasta el 15 de julio.

"Les felicito por el comienzo del campeonato más importante del mundo", dijo Putin en ruso.

"Bienvenidos a la Copa del Mundo de la FIFA aquí en Rusia. El fútbol va a conquistar Rusia y desde Rusia conquistará el mundo. Disfruten de la mayor celebración en la tierra", añadió el presidente de la FIFA.

Antes de que comenzara la ceremonia, el arquero Iker Casillas, capitán de la selección española que ganó el Mundial en 2010, se encargó de llevar el trofeo al césped del estadio Luzhniki. Le acompañó la modelo rusa Natalia Vodianova.

Iker Casillas con la copa de Rusia 2018. (Foto: AFP)

UN SUEÑO DE INFANCIA

"Estoy muy contento de volver a Rusia para una presentación tan especial. He hecho muchas cosas en mi carrera, pero inaugurar el Mundial ante 80.000 hinchas de fútbol y millones viéndolo por televisión está más allá de cualquier cosa que haya soñado", dijo Robbie Williams, cuando se confirmó su participación en Mundial Rusia 2018.

El artista británico es un conocido fanático del fútbol. Lo es a tal grado en en 2006 creó el el Soccer Aid, un evento que realiza para recaudar fondos a favor de Unicef en el Reino Unido. Es en estos partidos que Robbie Williams se convierte en "futbolista profesional" pues se enfrenta a conocidos deportistas en compañía de colegas del espectáculo.

El ícono del pop británico también es un fiel fanático del Port Vale Football Club, pues nació a pocas cuadras de su estadio. Su admiración por el equipo se consagró cuando, en 2006, compró acciones.

UNA RELACIÓN TENSA CON RUSIA

Robbie Williams sacó en 2016 el single "Party Like a Russian" (Festeja como un Ruso), que provocó críticas en Rusia por la difusión de estereotipos sobre el país.

Robbie Williams - "Party Like A Russian". (Fuente: YouTube)

En el tema, habla sobre un líder que "se queda con el dinero de toda una nación, se queda con las monedas sueltas y construye su propia estación espacial", y añade: " No lo niego ni lo desmiento, soy un Rasputín moderno".

La letra motivó especulaciones sobre una posible indirecta con el presidente ruso, pero Robbie Williams lo descartó al poco tiempo. "Este video, definitivamente, no es sobre Vladimir Putin", dijo en Twitter.

¿ LA MEJOR INAUGURACIÓN ?

Pese a la polémica, Robbie Williams fue ovacionado en Rusia 2018, por lo que hay quienes consideran su participación una de las mejores de los últimos mundiales.

En Brasil 2014, los responsables de poner música al evento fueron Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte. Shakira también estuvo presente, aunque la colombiana es más recordada por su performance en Sudáfrica 2010, año en el que popularizó el "Waka Waka".

