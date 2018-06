Se extrañaba el espectáculo, la buena música y la irreverencia en las inauguraciones deportivas. Robbie Williams hizo una sólida presentación en la apertura del Mundial de Rusia 2018, con un popurrí de sus más famosos temas, acompañado de la gracia celestial de la soprano rusa Aida Garifullina.

Williams, quien es un fanático del fútbol, inició el show con la interpretación de "Let Me Entertain You", que se fue desvaneciendo con el ingreso de Garifullina, quien lo acompañó en "Feel" y en buena parte de "Angels".

El programa inaugural fue apretado, pero no por eso aburrido. El concierto duró poco más de 10 minutos, y fue suficiente para que el público se uniera al festejo. Robbie Williams y su personalidad llenaron el Estadio Luzhniki de Moscú, aunque incluyó un elenco de bailarines con disfraces que hacían referencia al fútbol para dar potencia a la presentación.

► MIRA AQUÍ LA PRESENTACIÓN DE ROBBIE WILLIAMS

Robbie Williams (Foto: Reuters)

Lo que pasó hoy en Rusia dista mucho a lo que sucedió en la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, con Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte como plato principal. El espectáculo del trío estuvo lleno de fallas: desde problemas con el sonido, la estructura del escenario, descoordinación en las coreografías, y trajes del elenco que parecían de utilería.

Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte (Foto: AP)

Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte (Foto: Reuters)

► MIRA AQUÍ LA PRESENTACIÓN DE PITBULL, JLO Y CLAUDIA LEITTE

La cereza del desastre la puso Shakira en la clausura, que entonó uno de sus temas menos populares, pero que no sabemos cómo se coló como una de las canciones oficiales del Mundial: "La La La".

Queda esperar la clausura de Rusia 2018, que podría estar a cargo del reggaetón de Nicky Jam y Maluma, con dos de los temas mundialistas que ni se asoman en los charts musicales. Habrá que ver si la fiebre latina logra calentar en algo a la gélida Rusia.