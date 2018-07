Will Smith es una de las estrellas más taquilleras del cine, pero este domingo, en la ceremonia de clausura de Rusia 2018, pondrá a prueba otro de sus talentos: el rap.

El nominado al Oscar acompañará a Nicky Jam y Era Istrefi en la interpretación de "Live it Up", el tema oficial de la Copa del Mundo. Con su participación, Smith realizará su retorno oficial a la música luego de colaborar, en 2015, con los colombianos de Bomba Estéreo.

Hasta entonces, el actor llevaba una década alejado de la música y dedicado al ambiente que le dio la distinción de ser una de las mayores figuras de la industria. Will Smith, sin embargo, se inició como rapero, carrera con la que acumuló cuatro premios Grammy.

Smith reveló sobre sus inicios que aunque obtuvo una beca para el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, la rechazó porque no tenía intención de ir a la universidad pues él "quería hacer rap". Junto a Jeffrey Townes, productor y amigo de años, crearon entonces el dúo DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince.

Con temas que narraban historias en tono cómico, el dúo fue conocido por la premiada "Parents Just Don't Understand", y su mayor éxito, "Summertime". Townes y Smith han declarado que nunca se separaron, e incluso han trabajado juntos bajo crédito solista de Will.

A pesar de entonces ganar mucho dinero, sin embargo, Smith quedó en la quiebra luego que sus bienes fueran embargados por problemas de impuestos. Por aquella época, llegaría el contrato para la serie que sería su trampolín a la fama, "El príncipe del rap".

Smith hizo luego una fructífera transición de la TV al cine. Tras el éxito de las cintas "Dos policías rebeldes" y "Día de la independencia", el actor inició carrera solista al filmar "Hombres de negro", cuyo tema principal, interpretado por él, lideró ránkings alrededor del planeta.

Video de Will Smith - "Men in Black", banda sonora de la película "Hombres de negro". (Fuente: YouTube)

Su primer disco, "Big Willie Style", incluyó este sencillo, además de "Gettin' Jiggy wit It", su primer #1 en el Billboard Hot 100; "Just the Two of Us", con un emotivo video del actor junto a su primer hijo; y "Miami", uno de sus temas más recordados a la fecha, que contó con la aparición de Eva Mendes, su futura co-estrella en Hitch.

Video de Will Smith - "Gettin' Jiggy wit It". (Fuente: YouTube)

Otras canciones suyas fueron el tema principal de la película "Wild Wild West", parte de su segundo disco "Willenium" (1999); "Black Suits Comin'", para la segunda parte de la taquillera "Hombres de negro" e incluida en "Born to Reign" (2002); y "Switch", parte de su cuarto y último disco "Lost and Found" de 2005.

Will Smith tuvo un momentáneo regreso a la música en el remix de "Fiesta" de Bomba Estéreo, colaboración propuesta por el mismo Smith a los colombianos. Recientemente Smith grabó con Nicky Jam y la cantante Era Istrefi el tema "Live it Up", producida por Diplo, y que interpretarán en la clausura del Mundial 2018 este 15 de julio.