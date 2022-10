Con tan solo 28 años, Ryan Castro, el reguetonero nacido en Medellín (Colombia), ha sabido aprovechar todas las oportunidades que la vida le ha presentado para hacerse un nombre propio en la competitiva industria musical. En esta ocasión, llega a Perú para encontrarse por primera vez con sus seguidores nacionales. Luego de un largo día de gira por distintos medios de comunicación peruanos que inició a las 8 de la mañana, Bryan Castro Sosa -verdadero nombre del artista- nos recibió el último jueves en una pequeña sala de un hotel en San Isidro. Visiblemente cansado, el reguetonero no pierde la ´chispa´ y continúa riéndose con su equipo de trabajo por un video que acaba de grabar para redes sociales. Porque así es la vida de un artista.

Retomando la seriedad para la entrevista, Ryan Castro posa para algunas fotografías y luego se sienta frente a la cámara, listo para todas las preguntas. Luego de darle nuevamente la bienvenida al Perú, el cantante se relaja y recalca el cariño que ha recibido por parte de sus fanáticos nacionales.

“Súper bonito. He disfrutado todo desde el primer momento en que llegué, me han tratado con mucho respeto. Es muy valioso para mí. Hace rato quería conocer Perú”, dice en entrevista con El Comercio. Asimismo, nos comenta que, en tan solo su primer día, ya ha probado platos típicos como ceviche, lomo saltado y causa.

Entrando a la música, el reguetonero colombiano confiesa que lleva más de 10 años dentro de la industria y descubrió su pasión durante su niñez al ver las películas y documentales de raperos. “Cuando estaba en el colegio veía películas de 50 Cent, Eminem, de Daddy Yankee. Esas películas de los artistas eran lo que me gustaba. Me volví muy curioso con el grafiti, con el baile, la moda. Después me interesé más por cantar”, asegura.

Ryan Castro descubrió su pasión por la música al ver a ejemplos como Daddy Yankee. (Foto: Lenin Tadeo para El Comercio) / Lenin Tadeo

El primer sencillo que estrenó Ryan Castro como profesional fue “Morena” en 2017, y, con el pasar de los años, el colombiano ha ido tomando relevancia en la escena. Es así que, a inicios de octubre, estrenó “Ave María” junto al productor SOG. Pero, el trabajo viene desde hace casi tres meses. Ambos se encontraron en el estudio y se pusieron a componer. ¿El resultado? “Ave María”.

“Él tenía la pista ya hecha y la grabamos (la letra). Como a la semana, me fui de viaje para Estados Unidos y quería hacer el video de esa canción. Se me dio la oportunidad de hacerlo en Nueva York, compartir en la calle con la gente y eso creo que fue lo que hizo la canción más interesante también; no solo no solo el tema como tal, sino el video”, agregó.

Y solo para aclarar, “Ave María” una canción que no está para nada relacionada a la religión; sino al contrario, resalta una expresión que es muy común escuchar en las calles de Medellín. “Nosotros utilizamos (la frase) como ´Ave María, sí está muy rico´; la utilizamos para muchas cosas y el tema dice ´problemas en el barrio, Ave María´. Es una expresión que usamos mucho en Medellín, pero no tiene nada que ver con lo religioso”, dice entre risas.

Hacer fama por Tik Tok

Pero, si hay una canción que verdaderamente te recuerde a Ryan Castro, esa debe ser “Jordan”. Lanzada el 8 de mayo del 2021, este sencillo acumula más de 346 millones de visualizaciones en Youtube y otras 312 millones de reproducciones en Spotify. Este ´golpe de suerte´, en las palabras del propio colombiano, es el resultado de su esfuerzo.

“´Jordan´ es una de las canciones más importantes que tiene mi carrera, porque la mayoría de personas que recién me conocen no solo me identifican con la canción, sino con las (zapatillas) Jordan como tal. Hay jóvenes ahora mismo que dice ´me compro las Jordan por la canción de Ryan´. Entonces, ha sido muy positivo para mí porque ya me relacionan con una marca, con un estilo de vestir”, resalta.

Pero, también reconoce que redes sociales como Tik Tok e Instagram han cumplido un rol fundamental para que “Jordan” se vuelva viral y miles de personas la compartan y creen coreografías. “La canción nació (de manera) natural. Yo la grabé porque era un ´freestyle´, improvisando en el estudio (…) Yo no dirigí la canción hacia allá (el éxito), ni me planteé hacer un Tik Tok para que todo el mundo lo hicieran. Fue algo que sucedió super natural. Es una bendición que la gente se la disfrute”, precisó.

Asimismo, precisa que estas plataformas digitales están ayudando a los artistas de hoy; aunque, recalca que podría considerarse un ´arma de doble filo´. “Las redes tienen su pro y su contra, pues yo digo que los artistas de reggaetón y cualquiera que utilice esas plataformas tiene que saber usarlas, porque también le pueden juegan en contra”.

Su canción "Jordan" acumula más de 600 millones de reproducciones en Spotify y YouTube. (Foto: Lenin Tadeo para El Comercio) / Lenin Tadeo

El vínculo entre los artistas, ahora más que nunca, es muy importante para mantener, en palabras de Ryan Castro, el género vivo. “Hacer colaboraciones con los artistas nuevos sería lo más importante, pero no solo para mantenernos (vigentes) y sino para que mantenga vigente el género como tal, aunque si hay estrategias para que el artista mantenga el juego”, enfatiza.

Para hacer un ´featuring´, él resalta que debe existir una buena vibra entre los involucrados. “A veces se hacen canciones por solo negocio. En mi caso no me ha sucedido, pero hay canciones que he visto que se les mete mucho dinero o se hace una canción por negocio y no sucede nada. Yo digo que la vibra que corre en el estudio con otros artistas es lo más importante”. Aunque, tampoco descartó que, en algún momento haga un sencillo por negocio, porque así se mueve la industria.

“Made in Medellín”

Durante estos años, Ryan Castro ha visto cumplidos su sueño de niño: convertirse en un gran artista. Ha tenido como referentes a Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, Jowell y Randy, Arcángel y De la Ghetto. Y, gracias a ellos, él también está haciendo una carrera para quedar como referente en la historia del reguetón.

“Yo creo que ya en ese momento estoy siendo (ejemplo) en muchos jóvenes de barrios que siguen el estilo de Ryan Castro y que siguen mi carrera. Lo que yo he hecho les ha ayudado mucho, pero obviamente la idea es seguir creciendo y seguir dejando huella, mostrar a los jóvenes de barrio que sí se puede salir adelante”, señaló.

Por ello, ante la pregunta de qué significaría recibir un Latin Grammy, otorgado por la Academia Latina de la Grabación, el reguetonero colombiano confiesa que sería un trofeo al buen trabajo que viene realizando. “Si uno trabaja bien con esfuerzo y con disciplina, tiene su recompensa y yo digo que los premios y que los shows estén llenos totalmente llenos, siempre es el premio para el artista y su equipo que están haciendo un buen trabajo”.

Pero esta carrera no sería igual sin el apoyo entre compatriotas. Si Puerto Rico es considerado ´la cuna del reguetón´, pues ahora Colombia está haciendo lo suyo para resaltar en el género con artistas nacionales. J Balvin, Karol G y Maluma son solo algunos de los ejemplos actuales que también nacieron en Medellín y brillan con luz propia. Por ellos, Ryan Castro siente gran admiración.

“Son super buena gente, mucha enseñanza. Son personas muy trabajadoras, muy disciplinados. Aprendí de ellos que el éxito no llega de la noche a la mañana, que requiere de mucho trabajo. Tenemos muy buena relación, y lo más importante es como que aparte de la música es tener comunicación y poder aprender”, aclaró.

Ryan Castro y J Balvin colaboraron en “Nivel de Perro”, y, por ello, no es sorpresa que la admiración sea mutua, ya que anoche –durante el concierto que brindó J Balvin en el Arena Perú de Lima- Bryan se hizo presente en la tarima para cantar “Jordan”.

¿Un nuevo álbum?

En agosto de este año, Ryan Castro estrenó su primer EP “Reggaetonea” con siete canciones: “Q´ Hubo Bebé”, “Mujeriego”, “Mírate bien”, “Prende y Apaga”, “Niña de Mis Sueños”, “Clásico” y “Amor De Una Noche”. Este rompió récords en la industria, posicionándose como el octavo álbum debut más escuchado en el mundo durante los primeros días de estreno.

“Reggaetonea” es el primer EP de Ryan Castro, donde muestra por qué es uno de los reguetoneros de mayor relevancia actual. (Foto: Lenin Tadeo para El Comercio) / Lenin Tadeo

Ante ello, Ryan Castro no podía quedarse tranquilo y confirmó que su primer álbum llegará en 2023; pero, antes de finalizar el año escucharemos un par de temas nuevos. “Creo que este fin de año le termino de dar unos toques a unas canciones (del álbum). Para el 2023, llega el álbum del Cantante del Ghetto”.

Recibimiento peruano

El motivo que lo trajo a Perú, además de sus ganas por conocer nuestro país, son básicamente laborales. Durante este último fin de semana de octubre, Ryan Castro realizará una mini gira por distintas ciudades. Este viernes 28 se presentará en Piura, el sábado 29 en Trujillo y el domingo 30 e octubre en Chiclayo.

Pero, el evento principal, se llevará a cabo en el Festival Sexy Halloween en el Plaza Arena del Jockey Club de Perú, ubicado en el distrito de Santiago de Surco. En el repertorio de Ryan Castro, asegura, no faltarán canciones como “Jordan”, “Mujeriego”, “Monastery”, “Lejanía”, “Malory”, “Wasa, wasa” y “Amor de una noche”.

“La idea es tratar de compartir lo más posible, hacer los conciertos, que la gente se los disfrute y esperando volver también (…) Espero que la gente se la pase bien (en el Sexy Halloween), que disfrute, que se sepan las canciones nuevas y las viejas también. Disfrutarlo con todo mi equipo que nuestra primera vez por acá en Perú”, finalizó.