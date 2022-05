Después de dos meses de trabajo, la agrupación nacional Libido se presentó por primera vez en el Gran Teatro Nacional en 2019, frente a cientos de seguidores y, al mismo tiempo, logró grabar veinte de sus más grandes éxitos para una nueva versión en disco. El primer volumen de este proyecto, denominado “Libido Acústico en el Gran Teatro Nacional”, ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

En conversación con El Comercio, los cantantes Salim Vera y Manolo Hidalgo detallaron la preparación del concierto en uno de los auditorios más importantes de Latinoamérica, así como las próximas novedades en las que están trabajando para el deleite de sus fanáticos.

Meta cumplida

El concierto en el Gran Teatro Nacional se realizó el 28 de febrero de 2019 y el equipo de Libido trabajó durante dos meses para cumplir con su objetivo de grabar un disco acústico de sus canciones más conocidas. No contaron con que llegaría la pandemia y retrasaría toda la producción.

“Pensando positivamente, nos hemos tomado el tiempo para trabajar el audio a la perfección y tener un producto de calidad como el que estamos presentando ahora”, dijo Salim Vera. En ese sentido, Manolo Hidalgo recalcó que deseaban hacer esta versión desde hace años, después del estreno del disco “Libido acústica” de 2004.

“El tema acústico era algo que definitivamente queríamos hacer con las canciones tanto antiguas como nuevas, así que preparamos algo muy especial. A diferencia del que hicimos en 2004, que contó con la participación de compañeros músicos en las cuerdas y en los teclados; en esta ocasión, también contamos con un cuarteto, un tecladista, una corista, un percusionista; pero especialmente porque trabajamos las canciones de otra manera”, puntualizó.

(Crédito: Diego García Cadenillas)

Para este acústico, Libido hizo versiones especiales que no habían presentado antes. Debido al COVID-19, gran parte del disco se realizó de manera remota. Pero, ni bien tuvieron la oportunidad, regresaron al estudio para afinar todos los detalles.

“Grabar el acústico implica también pasar por estudio, mezclar correctamente las fórmulas, los niveles, los sonidos, los volúmenes, hay que masterizar el producto para que pueda tener una alta calidad al momento de hacer el debut en las redes”, reveló Salim.

“No es igual mezclar a distancia, se perdieron muchas cosas, se perdió tiempo y se enfriaron muchas cosas. Trabajamos el tema de la mezcla con un conocido nuestro que es Rafael de la Lama que tiene mucha afinidad con las cuerdas. La masterización fue otro proceso donde también hay que hacer algo especial, no solo para el disco en plataformas, sino también para el vinilo”, señaló Manolo.

¿Hora de experimentar?

—¿En algún momento han pensado experimentar con algún otro género musical? ¿Tal vez está en mente como un proyecto a futuro?

Salim: “La verdad que no, porque no consideramos que haya un mejor género musical que el rock y el pop, de broma. No hay competitividad entre géneros, cada uno tiene su forma. De hecho, al menos nosotros, no estamos interesados en otros géneros que no sean el rock y el pop. La verdad que no sabría contestar esa pregunta, porque ¿Por qué experimentaríamos con otros géneros? ¿Te refieres a experimentar con reggaetón, bachata, con latin pop, con estos géneros?”

—Claro, con cualquier otro género a parte del rock.

Salim: “La verdad, no nos nace. ¿Por qué tendría que gustarnos hacer algo así? No lo vemos en un sentido estrictamente económico. Hacer música no es algo estrictamente económico, tiene que nacer del alma, tiene que haber una compenetración, una especie de unidad con la música. La música no es un ente netamente superficial, hay una cuota de introspección, se tiene que ser un poco introspectivo para generar buenas canciones, buena música. No criticamos los demás géneros, pero de manera personal, por mi parte, yo creo que hay géneros superficiales y que son estrictamente más económicos, creo que no sería fácil para nosotros experimentar o tratar de hacer otros géneros. Mejor nos va con el rock y el pop”.

Manolo: “Es como nos nace hacerlo y lo nuestro es el rock. Generamos ideas, queremos sacar sentimientos y para eso usamos nuestras herramientas. Lo que conocemos. Siempre estamos dentro del rock y las posibles variables que puede tener, tanto el rock como el pop. Acabamos de sacar un acústico, también tenemos eléctricos y dentro de toda esa gama hay un gran rango de experimentar, no solo con arreglos o sonidos, sino también con instrumentos, formas de hacerlo diferente. Hacemos lo que nos nace, no por fines económicos o tener otros resultados más que mostrarnos y comunicarnos con nuestra música”.

(Crédito: Diego García Cadenillas)

Próximas novedades

El segundo volumen de “Libido Acústico en el Gran Teatro Nacional” se estrenará en mes y medio aproximadamente e incluirá los otros 10 temas tocados en vivo en el recinto de San Borja. Asimismo, los seguidores de la agrupación peruana les han solicitado que lancen el disco en CD, posibilidad que vienen analizando. “Estamos viendo con quién lo vamos a trabajar”, reveló Vera.

Otra de las noticias que alegrará a sus seguidores es que Salim Vera y Manolo Hidalgo vienen trabajando en un nuevo sencillo que probablemente lanzarán entre junio y julio de este año. “Los dos estamos chambeándola. Me imagino que, después de toda la promoción de este disco, estaremos lanzando como novedad un nuevo single con todas las de la ley. También vamos a hacerle un video. Después de varios años va a ser algo novedoso y le vamos a dar toda la importancia debida”, puntualizó Salim.

(Crédito: Diego García Cadenillas)

Por último, ambos artistas continúan haciendo conciertos en diferentes ciudades de Perú y esperan pronto poder realizar una presentación en algún país de la región. “Estamos tocando muchísimo y estamos contentos por eso. El fin de semana (pasado) hemos tenido 4 conciertos, hemos tenido una racha muy buena y estamos gozándolo. Esperamos que eso siga y ver qué otras opciones tenemos. Estamos viendo si hay la oportunidad de tocar en algún país vecino, pero seguimos con lo nuestro que es tocar música”, finalizó Manolo Hidalgo.