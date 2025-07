Tras la aclamada reunión de Libido en 2024, que llevó a los cuatro miembros originales a presentarse juntos en el estadio Nacional y en otras ciudades del país, la esperanza de un nuevo reencuentro parece desvanecerse rápidamente. Esta semana, Salim Vera y Antonio ‘Toño’ Jáuregui protagonizaron un tenso cruce de mensajes en redes sociales, lo que ha evidenciado profundas diferencias entre ambos.

Todo comenzó cuando Salim Vera compartió en sus historias de Instagram el comentario de un fan que decía: “Hay más razones para que se junten que para que se separen”. La frase fue respondida por Toño Jáuregui con una indirecta directa: “Explícale a Salim”.

La reacción de Salim no se hizo esperar: “Explícales tú, Toño. Explícales por qué no queremos trabajar contigo. ¿Por qué me mencionas a mí? [...] Deja de victimizarte. A mí no me pongas como el malo de la película. Tú sabes bien que no es así”, escribió el vocalista, dejando en claro su rechazo rotundo a una nueva colaboración.

Toño, bajista y compositor de algunos de los éxitos más importantes de Libido, respondió también en su cuenta de Instagram: “Salim, Libido somos los cuatro, no solo tú y Manolo. ¿Qué más te molesta?”.

La tensión entre ambos llega tras las declaraciones recientes de Manolo Hidalgo, guitarrista de la banda, quien afirmó que el reencuentro del 2024 fue solo algo “puntual” para saldar una deuda emocional con sus seguidores:

“ Fue como sacarnos el clavo de no haber tocado en el estadio Nacional. Ahora cada uno sigue sus proyectos como antes del reencuentro”, dijo en entrevista con Trome.

Por su parte, Salim Vera fue tajante al descartar una nueva reunión con Jáuregui y el baterista Jeffry Fischman: “ No creo que vuelva a pasar. Al menos yo no”, sentenció.

En contraste, Toño ha mostrado una postura más conciliadora, dejando abierta la puerta a un regreso. En el pódcast Lado B, aseguró:

“Yo estoy listo para tocar. Me han llegado varias ofertas y, si se da, encantado. Mientras tanto, sigo tocando por mi cuenta”.