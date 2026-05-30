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Resumen

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Hay ritmos que sobreviven al tiempo y a la nostalgia. Basta que suene “El tiburón” o que alguien grite “¡Brinca!” para que una época vuelva a encenderse. Antes de ser llamado precursor del tropical urbano y de que Proyecto Uno pusiera a saltar a medio continente, Magic Juan era un niño que cantaba en el coro de su escuela y, años después, un adolescente que producía canciones para una compañera de colegio que le gustaba. Ahí descubrió que la música era su mejor forma de decir lo que sentía.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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