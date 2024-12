Para cuando Jorge Siddhartha González Ibarra —o simplemente Siddhartha— fue nominado al Latin Grammy en la categoría de “Mejor Álbum de Rock Vocal” junto a Andrés Calamaro, ya existía en él la necesidad de expandirse, aunque no sin antes reflexionar cuánto de sí mismo lograría mantener intacto. Y es que el éxito comercial, muchas veces, pone sobre la mesa aquello que, para el cantante mexicano de 47 años, no es negociable: su identidad.

La escena indie, donde en un principio oscilaba la carrera de Siddhartha, representa para él un espacio donde lo propio se siente realmente como tal. Sin embargo, enfatiza que no se trata de un tema de “autenticidad”, sino de contratos restrictivos, lo que lo lleva a otro aspecto innegociable: la libertad creativa. Es precisamente esta libertad la que lo llevó a trascender la escena local de la música mexicana y viajar por diferentes países del mundo con un repertorio de éxitos.

Desde 2019, Siddhartha está en pareja con la famosa youtuber Mariand Castrejón, mejor conocida como "Yuya". Juntos tienen un hijo, Mar, quien nació el 29 de septiembre de 2021.

En términos de números, se le puede enmarcar como el segundo más vendido en iTunes durante 2011 con su disco Náufragos, además de ser ganador de premios como el Indie-O Music Award y obtener certificaciones de tres Discos de Oro y dos de Platino. No obstante, Siddhartha prefiere mantener esos logros como recuerdos personales, más que como medallas que decoren sus redes sociales.

“Cuando camino por la calle no pienso en cómo me voy a autopublicitar. Soy de la vieja escuela, pero he insistido mucho en cambiar mi forma de llevar mi vida pública, pero no lo consigo, y no sé si algún día lo conseguiré”, menciona el artista en entrevista con El Comercio.

Zoé y tiempos de solista

La historia musical de Siddhartha comenzó cuando dio sus primeros pasos en la música desde su natal Guadalajara. Fascinado por el rock y los sonidos alternativos, empezó tocando la batería y colaborando en proyectos locales, buscando un espacio en la creciente escena independiente mexicana. Su talento y dedicación lo llevaron a integrarse a Zoé en un momento clave para la banda, que comenzaba a consolidar su identidad sonora y a ganar reconocimiento en el panorama del rock en español.

Durante su paso por Zoé, Siddhartha contribuyó a la evolución musical del grupo, compartiendo escenarios y experiencias que marcaron su perspectiva artística. Sin embargo, con el tiempo, surgió en él una inquietud creativa que lo llevó a buscar un camino diferente. Tras su salida de la banda, decidió emprender una carrera como solista, enfrentando el desafío de empezar desde cero y construyendo su propio estilo, que rápidamente se destacó en la escena indie mexicana.

Siddhartha ha tenido una destacada carrera musical, que incluye su labor como productor. Ha trabajado en proyectos como “Fruta Vol. 1 y 2” de Caloncho, el álbum debut de Technicolor Fabrics, "Run... The Sun Is Burning All Your Hopes", y su tercer disco, "Bahía Santiago", además de producir canciones para la cantante pop Sasha Sokol.

“Salir de Zoé fue como reiniciar el reloj y empezar a contar desde cero. Fue como mirar hacia arriba y ver todas las escaleras que aún faltan por subir. Sin embargo, este tipo de experiencias tienen dos caras: pueden generar cierta decepción, pero también pueden convertirse en una fuente de emoción. Esa emoción de volver a empezar, de tener una segunda oportunidad, aunque esta vez con una perspectiva renovada y aprendiendo de lo vivido”, cuenta Siddhartha.

Ese cambio le brindó una oportunidad única de forjar su propia identidad musical, alejado de las dinámicas de una banda. Siddhartha tomó las riendas de su creatividad, desarrollando un sonido distintivo que rápidamente encontró resonancia en la escena indie con temas como “Extraños”, “Náufrago” y “Loco”, entre otros, marcados por una mezcla de lirismo introspectivo y melodías envolventes, lo que lo posicionó rápidamente como una de las figuras más destacadas del rock alternativo en México.

Desde entonces, Siddhartha ha trazado una carrera marcada por la independencia, la búsqueda constante de autenticidad y un vínculo genuino con su público. “Mi prioridad siempre ha sido la música y lo que quiero expresar a través de ella. Prefiero que mi obra hable por mí, más allá de las exigencias de una era digital que a veces parece demandarlo todo”, concluye.