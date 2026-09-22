Oscar de León, Roberto Blades, Eddie Santiago, La India son algunas de las grandes estrellas que llegarán para formar parte del Salsa Lima Festival 2027. (Foto: Difusión)
Oscar de León, Roberto Blades, Eddie Santiago, La India son algunas de las grandes estrellas que llegarán para formar parte del Salsa Lima Festival 2027. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Lima volverá a convertirse en el punto de encuentro para los amantes de la salsa con una nueva edición del Salsa Lima Festival, que reunirá a 20 artistas y orquestas internacionales el próximo sábado 29 de mayo de 2027 en el Estadio San Marcos. Oscar D’ León, Roberto Blades y Eddie Santiago encabezan el cartel oficial.

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