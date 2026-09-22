Lima volverá a convertirse en el punto de encuentro para los amantes de la salsa con una nueva edición del Salsa Lima Festival, que reunirá a 20 artistas y orquestas internacionales el próximo sábado 29 de mayo de 2027 en el Estadio San Marcos. Oscar D’ León, Roberto Blades y Eddie Santiago encabezan el cartel oficial.

Junto a los artistas ya mencionados también se suman artistas consagrados como La India, Luis Enrique, Rey Ruiz y José Alberto “El Canario”. A ellos se suman Los Van Van, Charlie Cardona, Maelo Ruiz, Luisito Carrión, David Pabón, Willie Rosario y su orquesta, Tony Vega, Porfi Baloa y sus Adolescentes y Grupo Galé.

El festival contempla la participación de 20 artistas en total, aunque todavía quedan dos nombres por revelar. La organización adelantó que se trata de artistas invitados sorpresa, cuyos nombres serán anunciados próximamente.

Oscar de León, Roberto Blades, Eddie Santiago, La India son algunas de las grandes estrellas que llegarán para formar parte del Salsa Lima Festival 2027. (Foto: Difusión)

Uno de los regresos que genera mayor expectativa es el de Eddie Santiago, quien volverá a presentarse en Perú después de 13 años de ausencia. El cantante puertorriqueño es una de las voces asociadas a la salsa romántica y llegará a Lima para interpretar temas como “Lluvia”, “Todo empezó”, “Insaciable”, “Qué locura enamorarme de ti”, “Mía” y “Todo por tu amor”.

Pero las estrellas no serán la única gran atracción. El Salsa Lima Festival tendrá dos escenarios principales, una innovadora propuesta que permitirá reducir al mínimo los tiempos de espera entre la presentación de cada artista.

Esta nueva edición llega con una propuesta renovada y un cartel de grandes dimensiones: 20 estrellas de la salsa reunidas en Lima y dos escenarios principales para mantener la música prácticamente sin pausas.

Oscar de León, Roberto Blades, Eddie Santiago, La India son algunas de las grandes estrellas que llegarán para formar parte del Salsa Lima Festival 2027. (Foto: Instagram / @salsalimafestival)

Las entradas para el Salsa Lima Festival 2027 estarán disponibles en preventa los días 25, 26 y 27 de septiembre, desde las 10 a.m., a través de Teleticket, con un 30% de descuento pagando con tarjetas BCP.