Este 20 de septiembre se llevará a cabo el Salsa Lima Festival, evento salsero que reunirá a grandes exponentes del género en el Estadio Nacional. Esta vez, el festival apuesta por un doble escenario y las estrellas de la música llegarán en los próximos días, siendo La India la primera en pisar suelo peruano este martes 16 de septiembre.

La empresa Life Music Entertainment, organizadora del evento, confirmó que Linda Caballero, conocida como La India, será la primera artista en arribar a Lima este martes. Más tarde llegarán otros grandes nombres como José Alberto “El Canario”, Tito Nieves, Víctor Manuelle y Charlie Aponte.

El cartel lo completan íconos de la salsa como Jerry Rivera, Andy Montañez, Tony Vega, Luisito Carrión, Ray Sepúlveda, Los Van Van de Cuba, Rey Ruiz, Bobby Valentín, Dimensión Latina, Hermanos Lebrón, Porfi Baloa y Los Adolescentes.

El festival contará con dos escenarios simultáneos, un sistema de sonido de última generación, y un espectáculo de luces diseñado para brindar una experiencia inmersiva. Se espera la asistencia de más de 40 mil personas. Las entradas aún están disponibles.

El Salsa Lima Festival, además, busca posicionarse como el evento salsero más importante de Sudamérica, superando en alcance y producción a otros festivales realizados en ciudades como Cali, Caracas y San Juan.

A pocos días del evento, el 95% de las entradas ya están vendidas, lo que anticipa un sold out en los próximos días. Esta cifra confirma el rotundo éxito del festival y la vigencia del género entre el público peruano. Las entradas aún disponibles están a la venta en Teleticket.