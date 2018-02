San Valentín está a la vuelta de la esquina y junto a esta fecha, las demostraciones de amor y de amistad se hacen más evidentes que cualquier otro día.

¿Cómo celebrarlo? La variedad es grande. Hay quienes elegirán salir al cine y acompañados de una película romántica, se declararán su amor una vez más.

Los hay también los que prefieran ir a cenar afuera y en medio de un buen plato de comida o la luz de las velas, revelen por primera vez lo enamorado que están o, quién sabe, quizás esta fecha la elijan para

renovar promesas de amor.

En el variopinto mundo de San Valentín, están también los que prefieran las fiestas y el ruido de la noche. Pasarla bien con el amor de su día o vida será suficiente para ellos y ellas.

No olvidemos a los que elijan la calma y decidan hacer algo en casa. Armar un buena lista de música será para estos una excelente opción que acompañe una linda cenar fuera del stress que pueda significar salir el mismo día en que medio mundo lo hace.

Precisamente es para este último grupo de mortales, que armamos una lista de veinte temas inspirados en el amor y desamor que servirán de inspiración en este San Valentín 2018 que nos guste o no es inevitable no ser parte de él.

Marvin Gaye - Sexual Healing

Adele - Make You Feel My Love

Whitney Houston - I Will Always Love You

George Michael - Careless Whisper

Wet Wet Wet - Love Is All Around



Take That - Back for Good

Cyndi Lauper - True Colors



Sting - Shape Of My Heart

Jennifer Rush - The Power Of Love

Eric Carmen - All By MySelf



Patrick Swayze - She's Like The Wind ft. Wendy Fraser



Bad English - When I See You Smile



Berlin - Take My Breath Away



Bruno Mars - Just The Way You Are

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Sam Smith - Stay With Me



Elton John - Sorry Seems To Be The Hardest Word



John Legend - All of Me

Barry White - My First My Last My Everything



Eric Clapton - Wonderful Tonight



Savage Garden - Truly Madly Deeply



Sade - By Your Side



Bryan Adams - (Everything I Do) I Do It For You

Extreme - More Than Words



Righteous Brothers - Unchained Melody