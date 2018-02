San Valentín: canciones de amor de famosos... para famosos

El amor puede ser un lecho de rosas pero también un campo de batalla. En este sentimiento, tan universal como indefinible, muchos artistas invirtieron su mejor inspiración para componer himnos de amor (o desamor) a celebridades por quienes alguna vez perdieron la cabeza. Por San Valentín, aquí una lista de temas de amor inspirados en gente famosa.

1. "LAYLA" – ERIC CLAPTON

¿Qué harías si te enamoras de la chica de tu mejor amigo? Bueno, a Eric Clapton le ocurrió eso cuando se enamoró de Patty Boyd, en ese entonces esposa del Beatle George Harrison. Clapton no tuvo mejor idea que componer este clásico del rock para conquistar el corazón de Patty. El nombre Layla surgió del relato de Layla y Manjum, del poeta persa Nezami Ganjavi, que narra un amor imposible que conduce al infortunio. Clapton al final logró su cometido y se casó con Boyd en 1979, con la bendición de Harrison, pero la relación terminó diez años más tarde. La canción duró más que su romance.



2. "BRILLANTE SOBRE EL MIC" – FITO PÁEZ

“Salí con Fito porque Charly (García) no me dio bola”, se sinceró Fabiana Cantilo en una entrevista con el diario argentino Clarín el 2015. Fabiana no solo se fue con Fito sino que el amorío duró seis años. “Brillante sobre el Mic” fue escrita por Páez cuando estaba ya casado con Cecilia Roth pero fue inspirada en el recuerdo de su romance con Fabiana, “en su rostro, en ella cantado”, según sus propias palabras. El tema es parte de “El amor después del amor”, el álbum más vendido en la historia del rock albiceleste.



3. "DON’ SPEAK" – NO DOUBT

El amor es alegría y felicidad, pero también dolor. La autora de esta canción, Gwen Stefani, expresa el desgarro ante el fin de la relación de siete años que mantuvo con su novio Tony Kanal, a su vez bajista de No Doubt. La rubia canta sin dudar su melancolía a los cuatro vientos: “Tú y yo, solíamos estar juntos, cada día juntos, siempre. Realmente siento que estoy perdiendo a mi mejor amigo. No puedo creer que este puede ser el final”.



4. "THE HEART WANTS WHAT IT WANTS" – SELENA GÓMEZ

Selena Gómez y Justin Bieber vivieron un romance de cuento de hadas. Su relación culminó en el 2013, pero ella grabó para su disco “For you” un sencillo titulado "The Heart Wants What it Wants" (El corazón quiere lo que quiere), inspirado en la relación, entre feliz y tormentosa, que vivió junto a la estrella canadiense. Su interpretación —casi al borde del llanto— del tema en los premios AMA del 2014 mostró que en ese momento las heridas aún no cerraban para la guapa cantante. Para alegría de sus fans, retomaron su romance en 2017.



5. "FIX YOU" – COLDPLAY

Chris Martin contó que esta canción del álbum “X&Y”, del 2005, fue escrita como una suerte de consuelo para su entonces esposa, la actriz Gwyneth Paltrow, quien había perdido a su padre tres años atrás. Y es que Bruce Paltrow fue clave en la grabación de esa canción pues el grupo empleó el órgano eclesial que le había obsequiado a Gwyneth. “Es el tema más importante que hemos escrito”, dijo en ese momento Chris Martin. ¿Seguirá pensando lo mismo después de la ruptura con Gwyneth?



6. "MORRISSEY" – LEO GARCÍA

El amor tiene muchas formas y el desinhibido cantante argentino Leo García le hace una declaración romántica a un supuesto amante que a su vez tiene una novia, tomando como inspiración a la legendaria voz de The Smiths, Morrissey. “¿Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey?/¿que me extrañas más de lo que ella te extraña?”, canta Leo. Casi una versión pop bailable del histórico vals que dice “este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá”.



7. "UPTOWN GIRL" – BILLY JOEL

Canción de 1983, del álbum “An Innocent Man”. Si bien en un inicio se atribuyó ser la musa de esta canción a la modelo Christie Brinkley —la bella rubia que aparece en el video y quien fue luego esposa de Billy Joel—, el propio cantante aclaró luego que la verdadera “chica de clase alta” fue la supermodelo Elle McPherson, con quien mantuvo un corto romance. “Uptown Girl” ha sido versionada por la boyband Westlife y hasta por “Alvin y las ardillas”.



8. "MÍO" – PAULINA RUBIO

Las canciones de amor a veces tienen algo de despecho. Con “Mío”, Paulina Rubio declaró musicalmente que prefería tener a su amado aunque sea compartido: “Mío, ese hombre es mío. A medias pero mío. Para siempre mío. Ni te le acerques es mío. Con otra pero mío”. Cuenta la leyenda que la canción se inspiró en el cantante Erick Rubín quien cuando fue novio de Paulina, al parecer, tuvo un affaire con Alejandra Guzmán... mismo melodrama de telenovela mexicana.



9. "SOMETHING" – GEORGE HARRISON

Por mucho tiempo se creyó que George Harrison se había inspirado en su entonces esposa, Patty Boyd, para componer este clásico. Sin embargo, Harrison admitió que solo la escribió pensando para ser cantada por el gran Ray Charles. Al parecer, para 1969, año en que se lanzó “Something”, el matrimonio Harrison-Boyd estaba en su recta final... igual esta es una de las más memorables canciones de amor de la historia.



Y tú, ¿qué canción incluirías en este listado por San Valentín?

