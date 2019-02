San Valentín: las peores canciones para dedicar este 14 de febrero | VIDEOS

Este jueves 14 de febrero, celebramos el amor y la amistad en el día de San Valentín y es el día ideal para dedicarle a aquella persona especial una canción que represente nuestros sentimientos. Sin embargo, no todas son ideales para esta fecha. Por el contrario, existen algunas que mejor...no dedicar.

1. "No me ames" – Jennifer López Y Marc Anthony

En su álbum debut "On the 6" (1998), JLo incluyó este tema a dúo con su entonces amigo Marc Anthony. Su sentimental y contradictoria letra muestra a una pareja que busca todas las razones posibles para no estar junta (¿?): "(Marc) No me ames, porque estoy perdido, porque cambie el mundo, porque es el destino. Porque no se puede, somos un espejo y tú así serías lo que yo de mí reflejo. (Jennifer) No me ames, para estar muriendo dentro de una guerra llena de arrepentimientos". Ni Melcochita con su "¡No vayan!" podría haberlo hecho mejor.

2. "Azul" – Cristian Castro

El apodado Gallito Feliz le canta al amor en medio de un empacho del color del mar y el cielo: "Azul, es mi locura si estoy junto a ti. Azul, rayo de luna serás para mí. Azul, con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú". "Azul" (2001) tuvo varios remix y llegó al número 1 en varias listas, pero no tuvo versión traducida ¿será porque azul en inglés es "blue" y significa también "triste"?

3. "Señora de las cuatro décadas" – Ricardo Arjona

Una de las creaciones más memorables y polémicas del guatemalteco. Una balada que reivindica el derecho a amar y ser amadas de las mujeres que superaron la 'base cuatro' con inspirados versos como estos: "Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir qué hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar". ¿Canas y rollitos como arma de seducción? ¡Plop!

4. "El profe" - Miranda!

Un enamorado busca seducir a una chica con frases cursis, en doble sentido y hasta bastante explícitas: "Yo quiero ser tu negro del camión, yo quiero ser un cerdo picarón, yo quiero hacerte las cosas más sucias de modo elegante. Yo quiero ser tu profe, mejor dicho, profesor. El que te enseñe del amor, lo que sabés y disimulas". Faltosón resultó siendo este profe.

5. "El mejor regalo eres tú" – Nancys Rubias

Irreverente y divertido, el grupo español de glam pop Nancys Rubias hizo en 2012 una versión en broma con videoclip del clásico tema "All I want for Christmas" de Mariah Carey. "No me importan los trineos si ellos no te traen a ti. Ni zapatos con juguetes si tu amor no tengo aquí. No me cantes villancicos porque me pondré a llorar, una sola cosa pido para la felicidad. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad el mejor regalo eres tú".

BONUS: "Barbie de extrarradio" - Melendi

Eso de que "los opuestos se atraen" ha inspirado mil y una canciones. En su tema "Barbie de extrarradio" (2010) el español Melendi se inspira en el amor atormentado de un chico cuyos sentimientos van en chandal (buzo) mientras lo de su amada visten Dior, todo sazonado con inusuales alusiones a la gastronomía. "Hoy las penas, como la pasión, duran poco y dejan siempre un mal sabor, una mezcla entre sal y limón, exprimido en mi marchito corazón". Ricardo Arjona tiene en Melendi una fuerte competencia.