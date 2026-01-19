Tony Cam, Ronald Hidalgo y Carlos Burga se unen para el “Concierto al amor” por San Valentín

Los ganadores de “Yo soy” Tony Cam (Sandro), Ronald Hidalgo (Juan Gabriel) y Carlos Burga (José José) se unen para presentar “Concierto al amor”, un espectáculo especial pensado para celebrar San Valentín con grandes clásicos románticos.

El evento se realizará el sábado 14 de febrero de 2026, a las 8 p.m., en el Teatro Peruano Japonés, ubicado en el distrito de Jesús María. La cita promete una velada de gala dedicada al amor y la música.

“Concierto al amor” reunirá a tres campeones del programa “Yo soy”, reconocidos por sus interpretaciones de icónicas figuras de la música latinoamericana. El show está diseñado como una propuesta diferente e ideal para parejas y amantes de la música romántica.

Tony Cam, Ronald Hidalgo y Carlos Burga se unen para el “Concierto al amor”. (Foto: Instagram)

Durante la noche, el público podrá disfrutar de temas emblemáticos como “Porque yo te amo”, “Yo no nací para amar” y “El triste”, interpretados con el estilo y la calidad que los llevaron a consagrarse en el programa televisivo.

Según adelantó Tony Cam, el espectáculo tendrá una duración aproximada de tres horas e incluirá orquesta en vivo y coros, ofreciendo una experiencia musical completa en una fecha especialmente significativa.

Las entradas para “Concierto al amor” ya se encuentran disponibles a través de Teleticket, con asientos numerados, para una noche especial en San Valentín.