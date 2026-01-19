Tony Cam, Ronald Hidalgo y Carlos Burga se unen para el “Concierto al amor” por San Valentín

Escuchar
Tony Cam, Ronald Hidalgo y Carlos Burga se unen para el “Concierto al amor”. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Los ganadores de “Yo soy” Tony Cam (Sandro), Ronald Hidalgo (Juan Gabriel) y Carlos Burga (José José) se unen para presentar “Concierto al amor”, un espectáculo especial pensado para celebrar San Valentín con grandes clásicos románticos.

