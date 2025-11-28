La reconocida banda chilena SantaFeria llegará por primera vez a Lima para presentar su nueva cumbia este jueves 4 de diciembre. El esperado concierto se realizará en el Sargento Pimienta de Barranco, donde compartirán escenario con Mauricio Mesones y Los Mirlos en una noche que promete ritmo y celebración para el público peruano y chileno.
SantaFeria, considerada una de las agrupaciones tropicales más importantes de Chile, traerá a Perú su espectáculo “El Huracán Vuelve a Girar”. Este show reúne sus mayores éxitos, entre ellos “Locura y Pasión”, “Sákate Uno”, “Lejos del Amor” y “Cha Cha Cha”, temas que han marcado sus casi 19 años de trayectoria.
LEE: Mauricio Mesones y el emotivo encuentro con los padres de Dua Lipa tras interpretar “Cariñito” | VIDEO
El conjunto chileno llega a Lima tras un año de grandes hitos, incluyendo la celebración de su aniversario en el Movistar Arena, donde congregaron a miles de fanáticos. Su música, que combina cumbia, energía festiva y escenas urbanas de Santiago, ha consolidado una fuerte conexión con el público latinoamericano.
Para esta primera presentación en Perú, SantaFeria estará acompañada por Mauricio Mesones, quien hace algunos días cantó “Cariñito” al lado de Dua Lipa. Ambos artistas compartieron recientemente una canción homenaje a la papa a la huancaína, colaboración que obtuvo gran acogida en plataformas digitales.
El concierto también contará con la presencia de Los Mirlos, histórica agrupación amazónica con amplia trayectoria internacional. Tras un año excepcional que incluyó su participación en el festival Coachella y una exitosa gira por Estados Unidos, el grupo cerrará su temporada con este show especial en Lima.
MÁS INFORMACIÓN: Mauricio Mesones cuenta cómo se gestó su aparición sorpresa junto a Dua Lipa en Lima
Con SantaFeria, Mauricio Mesones y Los Mirlos reunidos en un mismo escenario, el evento del 4 de diciembre promete ser una celebración única de la cumbia latinoamericana. Los seguidores peruanos y chilenos podrán disfrutar de un encuentro que han esperado durante años.
TE PUEDE INTERESAR
- Emmanuel Despax en Lima: trayectoria, giras y repertorio del pianista francés
- Cielo Torres lanza una canción navideña junto al actor mexicano Edgar Vivar
- Ricardo Arjona en Lima: ¿Cuándo inicia la preventa de entradas para su concierto del 2026?
- Romeo Santos y Prince Royce se unen para un álbum conjunto
- Una noche para volver a sentir: homenaje a la balada peruana en el Gran Teatro Nacional
Contenido sugerido
Contenido GEC