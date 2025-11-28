La reconocida banda chilena SantaFeria llegará por primera vez a Lima para presentar su nueva cumbia este jueves 4 de diciembre. El esperado concierto se realizará en el Sargento Pimienta de Barranco, donde compartirán escenario con Mauricio Mesones y Los Mirlos en una noche que promete ritmo y celebración para el público peruano y chileno.

SantaFeria, considerada una de las agrupaciones tropicales más importantes de Chile, traerá a Perú su espectáculo “El Huracán Vuelve a Girar”. Este show reúne sus mayores éxitos, entre ellos “Locura y Pasión”, “Sákate Uno”, “Lejos del Amor” y “Cha Cha Cha”, temas que han marcado sus casi 19 años de trayectoria.

El conjunto chileno llega a Lima tras un año de grandes hitos, incluyendo la celebración de su aniversario en el Movistar Arena, donde congregaron a miles de fanáticos. Su música, que combina cumbia, energía festiva y escenas urbanas de Santiago, ha consolidado una fuerte conexión con el público latinoamericano.

Para esta primera presentación en Perú, SantaFeria estará acompañada por Mauricio Mesones, quien hace algunos días cantó “Cariñito” al lado de Dua Lipa. Ambos artistas compartieron recientemente una canción homenaje a la papa a la huancaína, colaboración que obtuvo gran acogida en plataformas digitales.

El concierto también contará con la presencia de Los Mirlos, histórica agrupación amazónica con amplia trayectoria internacional. Tras un año excepcional que incluyó su participación en el festival Coachella y una exitosa gira por Estados Unidos, el grupo cerrará su temporada con este show especial en Lima.

SantaFeria llega por primera vez a Perú con su show “El huracán vuelve a girar”. (Foto: Instagram)

MÁS INFORMACIÓN: Mauricio Mesones cuenta cómo se gestó su aparición sorpresa junto a Dua Lipa en Lima

Con SantaFeria, Mauricio Mesones y Los Mirlos reunidos en un mismo escenario, el evento del 4 de diciembre promete ser una celebración única de la cumbia latinoamericana. Los seguidores peruanos y chilenos podrán disfrutar de un encuentro que han esperado durante años.