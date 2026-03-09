El Lima Andino Latin Fest reunirá a grandes exponentes del folclore andino este 1 de mayo de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. El festival inicia a las 6 p.m. y promete una noche dedicada a la música andina con artistas reconocidos como Savia Andina, William Luna, Mac Salvador y Surandino.

El cartel del festival está encabezado por la histórica agrupación boliviana Savia Andina, considerada una de las referencias más importantes de la música andina en Latinoamérica. Su participación traerá al escenario un repertorio lleno de clásicos que han marcado generaciones de seguidores del folclore.

Además, el evento también contará con el cantante peruano William Luna, quien aportará al evento su característico estilo romántico dentro de la música andina, con temas como “Linda wawita” y “Niñachay”.

El festival sumará además las presentaciones de Mac Salvador y Surandino, quienes completan una alineación que apuesta por la identidad cultural y la renovación del folclore. Ellos aportarán un repertorio que combina huaynos tradicionales con propuestas contemporáneas.

El Lima Andino Latin Fest busca consolidarse como una de las principales celebraciones de música andina en la capital peruana, reuniendo a grandes exponentes del folclore en un solo escenario.

Cabe resaltar que el evento también será una forma especial de celebrar el Día del Trabajador en Perú el 1 de mayo, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas están a la venta a través de Teleticket.