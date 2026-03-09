Resumen

Savia Andina se presentará en el Lima Andino Latin Fest. (Foto: Instagram)
/ JOE ZAMBRANA
Por Redacción EC

El Lima Andino Latin Fest reunirá a grandes exponentes del folclore andino este 1 de mayo de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. El festival inicia a las 6 p.m. y promete una noche dedicada a la música andina con artistas reconocidos como Savia Andina, William Luna, Mac Salvador y Surandino.

