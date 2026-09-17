Savia Andina y Raíces de Jauja se presentarán en el Gran Teatro Nacional este jueves 22 de octubre a las 8:00 p. m., en una jornada musical que reunirá a dos exponentes de la música andina. Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket.

El grupo boliviano, fundado en Potosí en 1975, llegará con su formación integrada por Gerardo Arias, Óscar Castro, Rafael Arias, Edwin Herrera, David Pérez y Martín Arias, mientras que el conjunto peruano llevará al escenario la música tunantera, tradición impulsada por músicos locales como Miguel Arzapalo Pomasunco.

Ambas agrupaciones presentarán un repertorio con sus canciones más representativas. Savia Andina interpretará temas como “El minero”, “Por qué estás triste” y “Verbenita”, mientras que Raíces de Jauja incluirá en su presentación “Mi dueña”, “La Orquesta” y “Amantes perfectos”.

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El concierto se realizará en el recinto de San Borja y reunirá a los seguidores de la música andina en una única fecha. Las entradas continúan a la venta en Teleticket.

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