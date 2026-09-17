Savia Andina y Raíces de Jauja se presentarán en el Gran Teatro Nacional este jueves 22 de octubre a las 8:00 p. m., en una jornada musical que reunirá a dos exponentes de la música andina. Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket.
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