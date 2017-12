El festival coreano de fin de año 2017 SBS Gayo Daejun, organizado por la cadena televisiva SBS Korea se llevará a cabo este 25 de diciembre en el Gocheok Sky Dome de Seúl con las presentaciones especiales de ídolos K-Pop como BTS, EXO, Twice y demás destacados ganadores del #1 durante el 2017 en el programa musical Inkigayo.

El festival que llevará este año el concepto "Números Uno", estará bajo la conducción de la cantante IU junto al reconocido artista coreano Yoo Hee Yeol, e incluye en su alineación a grupos como Wanna One, Red Velvet, Blackpink, Winner, Gfriend y BtoB, las solistas Sunmi y Heize y el dúo acústico Bolbbalgan4.

Entre los números especiales anunciados están tributos a artistas de pasadas generaciones de ídolos coreanos, como el de Wanna One con un mix de canciones del legendario grupo H.O.T, miembros de Red Velvet y Twice en homenaje al grupo de chicas Fin.K.L., y Blackpink con un remix de Teddy Park del hit "So Hot" de Wonder Girls.

Los conductores de Inkigayo, Jinyoung de GOT7, Jisoo de Blackpink y Doyoung de NCT tendrán también un número especial juntos, como también los presentadores IU y Yoo Hee Yeol a dúo, y la colaboración de Sunmi junto a la legendaria diva K-Pop Uhm Jung Hwa en su regreso con nuevo álbum, tal y como hiciera en 2016 junto a T.O.P.

El evento iniciará el 25 de diciembre a las 5:50pm, hora coreana, y será transmitido en vivo a través de varios streams de internet. Los horarios para otros países son los siguientes:



Los Ángeles, EEUU: 0:50 a.m.

Nueva York, EEUU: 3:50 a.m.

España: 9:50 a.m.

México: 2:50 a.m.

Perú y Colombia: 3:50 a.m.

Argentina y Chile: 5:50 a.m.