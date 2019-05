Scarlet D'Carpio, la soprano lírica que promete ser la nueva cara de la música clásica | VIDEO

Con uno de los registros vocales más singulares de la escena clásica actual, una joven de raíces peruanas hace muestra de su prodigiosa voz, tras formarse como músico en los Estados Unidos. Scarlet D'Carpio hoy tiene 25 años, un EP bajo el brazo y una interpretación lírica al mismo estilo que nuestra inolvidable Yma Sumac. La cantante visitó El Comercio para contarnos su historia y sus pretensiones profesionales en el mercado de la música clásica.

► YouTube: Afrodisíaco estrena video oficial de su tema en "Señores Papis"

► Camila y Sin Bandera: la historia poco conocida que une al grupo | VIDEO



El primer EP de Scarlet D'Carpio, "Voices of the Andes", nació de un trabajo de investigación en su alma máter, la Universidad de California (Los Ángeles). Curiosa por explorar la música andina, la joven cantante eligió el legado de los compositores peruanos Theodoro Valcárcel y Clotilde Arias para interpretarlo en su recital de último año de estudios; material que luego se convertiría en su álbum debut. "Fue gracias al recital, cuando me puse a investigar más sobre nuestra música. Quería presentar en mi universidad un poco de mi país y decidí cantar estas canciones andinas", menciona.

De la mano de su productor, el también músico Aníbal Seminario, los arreglos originales de Valcárcel y Arias fueron adaptados de un formato de piano y voz a uno compuesto por cuerdas, clarinete, flauta, arpa clásica y percusión peruana. Con el objetivo de conseguir aquel sonido folclórico característico de nuestra cultura, el tema principal seleccionado para "Voices of the Andes" fue "Suray Surita"; composición más representativa de Theodoro Valcárcel y reconocida por la interpretación de Yma Sumac.

En este álbum, Scarlet D'Carpio propone una nueva ejecución del clásico, luego de un estudio minucioso de las letras en quechua que lo componen. "Quería asegurarme de cantarlo correctamente. El quechua que está escrito (...) no es el correcto, pero eso fue lo que escribió Valcárcel y decidieron no cambiarlo. Entonces, traté de investigar lo más que podía; viendo videos de YouTube, buscando información para pronunciarlo de la manera correcta, escuchando a otras cantantes y tratando de hacer justicia a lo que había escrito Valcárcel", asegura.

► Mira aquí el videoclip de "Suray Surita":

Scarlet D'Carpio - "Suray Surita". (Fuente: YouTube).

Las pretensiones profesionales de Scarlet D'Carpio inician con este proyecto de música clásica andina. Sin embargo, no descarta seguir explorando en la raíces latinoamericanas. "El siguiente paso va a ser entrar al mundo del 'world music', que es un género que nos permite usar diferentes fusiones, culturas y sonidos (...). Queremos entrar a ese género, pero siempre con la base peruana", asegura.

A pesar de la exigencia propia del público de música clásica, D'Carpio confía que lo conquistará con su talento y su preparación. "Quiero que me vean como alguien apasionada por nuestro país. La música es la herramienta para transmitir mi pasión por nuestro país, nuestra cultura, nuestros sonidos, nuestros instrumentos, nuestra historia. Quiero llevar al Perú al afuera y que sepan lo que tenemos", afirma.

► "Serenata para la tierra de uno" en vivo por Scarlet D'Carpio:

Scarlet D'Carpio nos brinda una muestra de su talento para el canto. (Fuente: El Comercio).