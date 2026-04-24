Scarlet La Fina continúa consolidándose en el Perú con una serie de conciertos exitosos dentro del género salsa reparto, ganando cada vez más reconocimiento entre el público joven.

En esta ocasión, la artista peruana compartió escenario con el cantante puertorriqueño Guaynaa, logrando una combinación explosiva que encendió al público desde el primer momento.

El evento se llevó a cabo en el Callao, tras la convocatoria de una importante radio de Lima, que reunió a cientos de fanáticos del movimiento repartero.

Durante el show, ambos artistas lograron poner a bailar a todo el público, creando una atmósfera llena de energía, ritmo y conexión con sus seguidores.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando Scarlet rindió homenaje a Karol G dentro del género reparto, sorprendiendo gratamente a los asistentes.

El público disfrutó de una noche mágica, coreando sus canciones y celebrando el crecimiento de Scarlet como una de las figuras emergentes más importantes del género en el país.

Además, la cantante anunció que se encuentra preparando nuevas colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, las cuales muy pronto estarán disponibles en sus plataformas digitales.

Finalmente, Scarlet confirmó que viajará a Piura para un próximo concierto, donde incluso influencers ya se suman a la tendencia de bailar su tema “Por qué te vas”, grabado junto a Norlan, exintegrante de Los 4 de Cuba.