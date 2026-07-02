La realización de los conciertos de BTS en Chile enfrentan un escenario de incertidumbre luego de que el Ministerio del Deporte no autorizara el uso del Estadio Nacional para los espectáculos previsto en octubre. La decisión mantiene en suspenso uno de los eventos musicales más esperados del año.

Mediante un comunicado emitido por la entidad nacional se precisa que el recinto deportivo debe priorizar actividades vinculadas al deporte, una postura que ya había sido planteada por las autoridades durante los últimos meses. Además, tienen que ver con el cuidado de la cancha y los plazos para poder armar el escenario.

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“Tras una evaluación técnica y operacional exhaustiva, se resolvió no autorizar la utilización del Coliseo Central para la realización del concierto del grupo BTS en las fechas solicitadas de octubre de 2026″, señala el comunicado recogido por el medio The Clinic.

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Este informe ha generado preocupación entre productores y fanáticos, considerando que el estadio es el único espacio con las características necesarias para albergar un espectáculo de la magnitud de BTS.

“La decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°, configuración que representa el mayor nivel de exigencia posible para una superficie de césped natural híbrido como la del Coliseo Central”, detalla el Ministerio del Deporte.

Asimismo, el Ministerio del Deporte enfatizó que la prioridad del principal recinto de Chile debe ser el cumplimiento del calendario de actividades ya pactadas como el partido oficial de la selección chilena y la Teletón 2026. Un retraso en los tiempos de recuperación del césped tras los shows de BTS pondría en riesgo estos eventos.

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¿Qué pasará con las entradas y el concierto de BTS en Santiago?

De momento, el concierto de BTS en Chile 2026 no está oficialmente cancelado, pero se encuentra en un complejo estado de suspenso. Se reporta que las autoridades han puesto sobre la mesa alternativas de reubicación dentro del mismo recinto, como la Explanada Sur (Parque Sur), para no cerrar las puertas de forma definitiva a la industria del entretenimiento.

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La productora a cargo aún no ha emitido un comunicado definitivo sobre si aceptarán el cambio de locación o si buscarán un recinto alternativo capaz de albergar la masiva infraestructura 360°.

Acciones de la agencia HYBE caen tras poco público en el concierto de regreso de BTS en Seúl. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)

Como se sabe, el grupo surcoreano tiene programados conciertos en Santiago de Chile para el 14, 16 y 17 de octubre del 2026, como parte de su gira “BTS World Tour Arirang”.