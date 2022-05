A Sebastián Llosa el éxito le llegó en el momento indicado. Hijo del cineasta Luis Llosa y la cantante Roxana Valdivieso, estrenó este mes la canción “Alguien Más”, que está por llegar al millón de reproducciones en YouTube y ya ha superado esa cifra en Spotify. Además, el tema se hizo viral en TikTok, convirtiendo a su autor en uno de los pocos peruanos que han tenido éxito en dicha red social.

“(Estoy) agradecidísimo por lo que está pasando con esta canción. Creo que la gente ha conectado de una manera muy auténtica con el tema y eso es lo mejor que podría pedir como compositor y cantante”, contó Llosa a El Comercio. Él, que vive en Estados Unidos pero volvió al Perú para visitar a su familia, nos concedió esta entrevista.

— ¿Fue un golpe de suerte? ¿Cuánto trabajo hubo detrás para lograr este éxito?

Hay un montón de trabajo detrás. Puede ser que en todo hay un factor suerte, pero yo vengo trabajando hace seis años ya en esto, muchas veces todo lo que uno hace detrás de estas canciones no se ve, pero trabajo en mí mismo, en mejorar como compositor y como cantante. Me preocupé por buscar a los aliados correctos para las canciones, y específicamente en este sencillo hice lo mejor posible para conseguir una buena producción, así como el trabajo de poner las cosas en redes. Son un montón de factores para que se dé lo que me está pasando ahora.

— ¿Cómo llegaste a dar con los productores correctos?

Yo me mudé a Miami hace más de un año y me los encontré por casualidad (Carlos Molina y Agustín Mas), un amigo me llevó a una fiesta y ahí conocí a uno de ellos. Me invitaron a hacer una sesión, hicimos una primera canción que nos encantó a los tres, y creo que ahí fue cuando nos dimos cuenta que funcionábamos muy bien juntos. Ahora tenemos un montón de canciones, esta ha sido la primera de muchas, incluso estuvimos mucho tiempo debatiendo qué canción sacar primero y lanzar “Alguien Más” fue la decisión correcta; pero seguramente es año estrenaré varios sencillos.

— ¿Es un posible álbum?

No sé, son un montón de canciones. Quizá sea un álbum, quizá no. En algún momento me encantaría hacer un álbum.

— Algunos pensarían que tus padres pudieron ayudarte a ingresar a este medio musical…

Es que este mundo es muy distinto. Mis productores son dos chicos de mi edad que están en los inicios de su carrera, no hay ninguna empresa ni ninguna disquera, ni nadie de la industria detrás de esta canción más que mis amigos. No hubo márketing, no hubo inversión de publicidad. Esta es una canción que hicimos los tres en el estudio y yo la subí a TikTok y así se ha viralizado. En realidad, en términos de contactos, no han sido una gran influencia.

— Es sorprendente, porque para lograr números similares mucha gente necesita una gran estrategia de medios…

Claro, pero eso es lo lindo que ha pasado ahora, que ha sido totalmente orgánico y la gente ha conectado genuinamente con la canción. Yo puse el audio de la canción en TikTok unos días antes de lanzarla y ahí ya me di cuenta de que la respuesta era mayor de lo que yo me esperaba. Es como si la gente hubiese decidido que le gusta y que quería que funcione, y eso hizo que la canción tuviera éxito. Yo hice lo que pude y trato de dar lo mejor de mí en mis canciones, pero todo fue orgánico al 100%.

— ¿Y pediste ayuda a influencers para difundirla?

Se lo envié a algunas personas y ellos han querido compartirlo a voluntad propia, pero en realidad lo que más me ha sorprendido ha sido que mucha gente que conozco y tiene alcance en redes han querido compartir la canción porque genuinamente les ha gustado. Tampoco conozco a mucha gente acá. Por ejemplo, la canción la han compartido mucho influencers en México y Guatemala, que son sitios donde yo no conozco a nadie.

— ¿Y cómo se siente la calidez con la que te ha recibido el público internacional? En YouTube no tienes ninguna crítica entre miles de comentarios.

Qué increíble eso, ¿no? Yo no podría pedir algo más, para mí ni siquiera era el mejor escenario en mi cabeza. Por eso creo que, si no hubiese sido orgánico, esos números y esos comentarios no se verían de la manera que se ven, que son tan positivos. También es como una validación para lo que estoy trabajando hace tanto tiempo. Nunca tuve el éxito que estoy teniendo ahora, y obviamente hay momentos de muchas dudas, pero me alegro de haberme mantenido firme, persistente y paciente.

— ¿A qué dudas te refieres?

No hablo de las dudas de haber tomado la decisión de ser cantante, porque creo que eso es más fuerte que yo. En sí, me refiero a las dudas que todo el mundo tiene acerca de qué pasa si nunca ocurre nada con mi carrera o si a nadie le gustan las canciones que voy a sacar. Son dudas inevitables si vas a lanzar al público algo muy personal, eso te pone en una posición vulnerable.

Sebastián Llosa ha incursionado en diversos géneros desde el reguetón hasta el pop latino. / ALESSANDRO CURRARINO

— Dices que ha sido trabajo, pero también el azar, ¿no sientes la presión por volver a repetir el éxito?

No, porque en realidad yo no estaba buscando el éxito inmediato con esta canción, sino buscaba sacar música que me sea auténtica y más personal. Ahora tengo canciones que son auténticamente yo, y si tengo la suerte de que el público las reciba, bien. Pero estoy seguro de que ese es el camino que debo tomar, y no hacer las cosas por buscar el éxito, creo que esa es la fórmula correcta.

— Y acerca de la letra, también es diferente a la de tus canciones anteriores, ¿a qué se debe?

Sí, anteriormente había tratado de hacer música que ya estaba sonando y muy conscientemente me saqué eso de la cabeza y dije: “Ya no más, ahora quiero hacer la música que realmente me nazca”. Quiero hacer música que, cuando se escuche en la radio, pueda reconocerme en ella. En la letra, cuando compongo, siempre me salen cosas melancólicas, pero la letra de esta canción se me ocurrió en plena noche, tenía la parte de “eterno corazón roto/ el primer like en tus fotos”, y eso lo grabé en las notas de mi celular, al día siguiente ya con la melodía, la llevé al estudio y la trabajé con mis productores.

— ¿Planeas ser más activo en TikTok?

De todas maneras, no sabes lo agradecido que estoy con esta plataforma porque ahí empezó el éxito de esta canción. Ha sido una cosa muy inmediata y, definitivamente, creo que TikTok es una herramienta increíble para los cantantes, porque te permite llegar a mucha gente basado más en el contenido que en quién está lanzado el contenido; lo que importa es la canción o el video que subiste y no tanto que tengas una base enorme de seguidores. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser viral si es que el contenido que lanzan conecta realmente, y eso es lo que ha sido revolucionario de la plataforma.

— ¿Y harías los trends de la aplicación?

No lo sé, aún no lo he hecho. (risas) Yo la verdad no bailo y no me sé los trends, tampoco lo he necesitado para esta canción y, en ese sentido, creo que también debo ser auténtico. Lo que sí me gusta es el humor, yo me pongo a hacer bromas y hablar tonteras en TikTok, es algo que también hago en mi casa con mis amigos y me gusta poner ese lado mío.

— Aunque también es una plataforma que puede cancelar a una artista fácilmente, ¿tienes cuidado con temas debatibles al escribir tus canciones?

Eso es un tema que no me preocupa. Yo he tratado de educarme de la manera correcta para no colocar cosas que a la gente le parezca que estén mal, ojalá no me equivoque nunca y ponga algo que pueda ofender a alguien. He tratado de llevar mi vida de una manera en la que me sienta orgulloso, yo no creo que recién cuando una persona tiene éxito deba empezar a comportarse de la forma debida.

— Vienes de una familia artística e intelectual, eres fanático de la ciencia ficción y de niño escribías cuentos, ¿te gustaría retomar esa pasión?

Creo que me gusta escribir, pero por ahora me voy a limitar a escribir canciones. Yo soy muy disperso, el formato de las canciones es perfecto para mí porque me gusta poder escribir una canción y pasar a la siguiente rápidamente. Si escribiera una canción durante dos meses me volvería loco. Desde más chico escribía cuentos, quizá es algo que vuelva a hacer en un futuro, pero ahora no está en mis planes.

— Ya experimentaste también la actuación…

Sí, me divierte mucho la actuación. Mi prioridad ahora es la música, pero si surge alguna oportunidad que me parezca interesante, la voy a considerar de todas maneras.

— ¿Tienes alguna meta cercana?

Una gira, esa siempre ha sido mi meta, primero por Perú y luego por Latinoamérica. Aunque claro, aún sigo en el inicio, ojalá que esto no se acabe. Me gustaría hacer un primer concierto en Lima, y ojalá ir también a provincias y si tengo la suerte de que la gente afuera me siga escuchando, hacer una gira en el extranjero.

