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Sebastián Llosa representará al Perú en el Festival de Viña del Mar 2027 con “El Avión”, una canción inspirada en la nostalgia de las despedidas amorosas.
Sebastián Llosa representará al Perú en el Festival de Viña del Mar 2027 con “El Avión”, una canción inspirada en la nostalgia de las despedidas amorosas.
Por Sonia del Águila

Ser hijo del cineasta Luis Llosa y de la cantante Roxana Valdivieso, y sobrino del Nobel Mario Vargas Llosa, no le evitó a Sebastián las dificultades de abrirse camino en la música. Detrás de un apellido reconocido, encontró puertas cerradas, incertidumbre y años de esfuerzo para hacerse un nombre propio. Pero nunca dejó de cantar ni de componer. Hoy, esa perseverancia lo llevará al Festival de Viña del Mar 2027, donde representará al Perú con “El Avión”, una canción nacida de la nostalgia de despedirse de alguien a quien amaba.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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