Ser hijo del cineasta Luis Llosa y de la cantante Roxana Valdivieso, y sobrino del Nobel Mario Vargas Llosa, no le evitó a Sebastián las dificultades de abrirse camino en la música. Detrás de un apellido reconocido, encontró puertas cerradas, incertidumbre y años de esfuerzo para hacerse un nombre propio. Pero nunca dejó de cantar ni de componer. Hoy, esa perseverancia lo llevará al Festival de Viña del Mar 2027, donde representará al Perú con “El Avión”, una canción nacida de la nostalgia de despedirse de alguien a quien amaba.

Después de más de una década componiendo, de vivir en Miami y México, de conquistar oyentes con “Alguien más” y de aprender que una carrera musical se construye tanto con canciones como con paciencia, Sebastián Llosa se prepara para uno de los desafíos más importantes de su trayectoria. Por primera vez, además, llevará el nombre del Perú a una competencia internacional.

“Primero es la alegría de enterarte de que vas a estar en algo así. Y luego viene el peso de la responsabilidad, en el mejor sentido. Cuando representas a tu país, ya no están solamente los intereses de tu carrera de por medio, sino que quieres dejar bien al Perú en la competencia”, comenta.

Desde que recibió la noticia, comenzó a preparar su participación en Viña del Mar. Aunque todavía debe definir los detalles de su presentación, considera que la oportunidad llega en un buen momento. Acaba de concluir una gira por México y siente que los años de experiencia le han dado las herramientas necesarias para afrontar el escenario de la Quinta Vergara.

“Quizás si me hubiera llegado antes me sentiría menos preparado. Pero creo que llega en un momento de mi carrera en el que puedo dar lo mejor de mí”, asegura.

Historia de una despedida

“El Avión” tiene una melodía alegre y una historia menos festiva. Nació durante una relación sentimental en la que Sebastián debía viajar constantemente. Cada partida significaba dejar atrás a la persona que quería. Los aeropuertos, entonces, dejaron de ser simples lugares de tránsito para convertirse en escenarios de despedidas.

“Viajar significaba dejar a la otra persona atrás. Siempre el momento de subirme al avión o irme al aeropuerto era un momento de cierta nostalgia. Quería plasmar eso en una canción y de ahí salió ‘El Avión’”, recuerda.

No es casualidad que haya escrito sobre una despedida. Buena parte de sus canciones habla de amores que terminan, personas que se alejan y sentimientos que permanecen cuando una relación ya no existe. Durante mucho tiempo creyó que necesitaba estar triste para componer algo que emocionara.

“Antes pensaba que para escribir una buena canción, una que conectara con la gente, uno tenía que estar pasando por un momento muy difícil. Hoy ya no lo siento así”, explica.

Ahora prefiere recurrir a sus recuerdos. A emociones que alguna vez fueron intensas y que, aunque ahora forme parte del pasado, todavía pueden convertirse en música.

“Si no, todos los compositores buscarían estar siempre pasándola mal, que sería trágico”, comenta entre risas.

2. Hijo del cineasta Luis Llosa y de la cantante Roxana Valdivieso, Sebastián construyó su propio camino en la música, enfrentando dificultades que hoy lo llevan a uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica.

Camino elegido

Antes de grabar canciones y salir de gira, Sebastián estudiaba Economía en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Era una carrera distinta a la que finalmente eligió. Le tomó varios años aceptar que su verdadera vocación estaba en la composición y los escenarios.

“Estuve luchando contra la corriente durante mucho tiempo, estudiando algo que no necesariamente era lo mío, hasta que me di cuenta de que lo que realmente me gusta es escribir canciones y pararme en un escenario”, cuenta.

La música tampoco le resultaba ajena en casa. Su madre es la cantante Roxana Valdivieso y pertenece a una familia vinculada al arte y la cultura. Sin embargo, cuando se le pregunta si su apellido le ha generado expectativas difíciles de cumplir, responde que nunca lo ha vivido como una carga.

“Estoy tratando de hacer mi propio camino. Tener familiares que han tenido éxito es un privilegio y puede ser de mucha ayuda, pero nunca lo he sentido como un peso”, sostiene.

Primeros años

Ese camino tuvo momentos de incertidumbre. Sebastián comenzó a publicar sus primeras canciones alrededor de 2015 y pasó años intentando encontrar un público para ellas. Hubo oportunidades que no prosperaron, proyectos que exigieron paciencia y preguntas que aparecían cuando las cosas no salían como esperaba.

“Es una carrera que tiene momentos muy altos, como el que estoy teniendo ahora con el anuncio de Viña, y también momentos en los que se te cierran muchas puertas. Y cuando eso pasa, uno ciertamente dice: ‘¿Qué pasa si esto no va a funcionar nunca?’”, reconoce.

Nunca pensó seriamente en abandonar la música, aunque admite que el miedo estuvo presente.

“Soy perseverante, quizá hasta bordear la locura. Nunca he considerado seriamente tirar la toalla, pero uno siempre tiene momentos de miedo”, confiesa.

La recompensa comenzó a llegar con “Alguien más”, una canción que ingresó a las listas virales de aproximadamente quince países y le permitió reunir seguidores dentro y fuera del Perú.

“Creo que fue lo que inició mi carrera propiamente dicha. Antes de eso soñaba con ser cantante, pero no lo era realmente, más allá de cantar para amigos o familiares”, recuerda.

Después vendrían más grabaciones, conciertos y mudanzas. Pasó varios años en Miami, donde conoció a los productores con quienes trabajó en “Alguien más”. Más adelante se instaló en Ciudad de México, impulsado por la acogida que había conseguido su música.

Volver al Perú

Si algo le han confirmado sus conciertos es que ninguna cifra de reproducciones reemplaza la emoción de escuchar al público cantar una composición propia. Lo vivió recientemente durante su gira por México.

“Cuando la gente canta tus canciones mientras estás ahí parado en el escenario, la verdad es que es una locura. Creo que ese es el momento con el que sueña todo cantante o compositor que empieza escribiendo canciones en su cuarto”, señala.

Ahora busca fortalecer su vínculo con el público peruano mediante una gira por distintas ciudades del país. Además, prepara nuevas canciones para su segundo álbum, que espera lanzar en 2027.

“Me interesa mucho hacer un trabajo más fuerte de promoción en Perú y creo que Viña es una buena oportunidad para eso. Me gustaría hacer más conciertos, ir a más ciudades y poder realizar una gira nacional. Es un sueño que tengo”, comenta.

Antes deberá concentrarse en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar, donde se enfrentará a Soulfia, de Chile, con “Otras Vidas”; Inis Neziri, de Albania, con “Aurora”; Un Muerto Más, de Argentina, con “Quereme”; Amada Libertad, de Cuba, con “Azúcar”; y Lorena Gómez, de España, con “La Teoría”.

No conoce todavía a todos sus competidores, pero lejos de inquietarlo, la posibilidad de compartir escenario con artistas de distintos países lo entusiasma.

“Mientras mejores sean los artistas que vayan, más audiencia habrá y más conversación se generará. Voy a conocer a cantantes de muy alto nivel. La competencia la agradezco”, subraya.