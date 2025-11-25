El cantautor colombiano Sebastián Yatra anunció la etapa latinoamericana de su gira “Entre Tanta Gente Tour”, que incluye una presentación en Perú el próximo 22 de abril de 2026, en el Multiespacio Costa 21. Las entradas estarán a la venta en Teleticket.

Las entradas para el concierto de Sebastián Yatra estarán disponibles en preventa a través de Teleticket con Banco Falabella, ofreciendo un 20% de descuento desde el 1 de diciembre a las 10 a.m. hasta el 3 de diciembre a las 9:59 a.m., o hasta agotar stock. La venta general comenzará el 3 de diciembre a las 10 a.m.

Ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy, Yatra regresa a los escenarios de Latinoamérica después de cuatro años para reencontrarse con el público que lo ha acompañado desde los inicios de su carrera.

Sebastián Yatra confirma su regreso a Perú como parte de su gira “Entre Tanta Gente Tour”. (Foto: Instagram)

La gira incluye fechas confirmadas en Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros países de la región, donde promete ofrecer una experiencia cercana y emocionalmente transformadora.

El anuncio llega tras un verano exitoso en España, donde Yatra recorrió 16 ciudades, convocó a más de 100,000 espectadores y cerró con un espectáculo memorable en el Movistar Arena de Madrid. Ahora, con “Entre Tanta Gente Tour”, el artista lleva su evolución musical y su energía renovada al continente que vio nacer su carrera.

El propio Yatra ha descrito esta etapa como un viaje personal y artístico: “Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Y cada noche, lo confirmo”, dijo. Además, el anuncio coincide con el lanzamiento de su nuevo sencillo “LA FKN VIBRA”, junto al mexicano Xavi, que marca un nuevo rumbo creativo dentro del universo de Milagro, su último álbum.

Con esta nueva gira, Sebastián Yatra promete traer al público peruano su inconfundible energía colombiana, una combinación de sus estrenos musicales y sus temas más queridos. La fecha está marcada: 22 de abril de 2026 en Costa 21.