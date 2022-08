Antes de cantar “Un año” durante su show en Lima, Sebastián Yatra hizo una pausa para pedirle al público que deje por unos minutos sus teléfonos. Lo hizo para invitarlos a hacer algo que a él le ha cambiado la vida y la forma de desenvolverse en los escenarios: disfrutar el momento. Aunque los artistas suelen repetir dinámicas y tener frases hechas en sus conciertos, en las diferentes paradas de su Dharma Tour, el cantante colombiano se detiene siempre por unos minutos ante de cantar su famosa balada, pero su interacción con la gente es distinta en cada lugar. En Bolivia habló de dejarse sorprender por lo inesperado; en Argentina, de cómo el miedo le quita el color a las cosas; en Chile, sobre cómo se puede aprender de cada persona; y en el Perú, donde la noche del viernes cerró el tramo sudamericano de su gira, sobre no mirar el mundo a través de una pantalla. Yatra dice que uno de los grandes cambios positivos que ha experimentado es el haber aprendido a estar en el momento y que eso ha mejorado su conexión con las personas, lo que se refleja en shows como el que vieron sus fans peruanos.

En el ‘backstage’ del show para más de 13 mil personas que dio la noche del viernes en Lima, el colombiano Sebastián Yatra conversó con El Comercio sobre esta etapa de su vida:

—Tres años después, te tenemos de vuelta en Lima. ¿Cómo ha sido el reencuentro con la ciudad?

Es loco porque, por las redes sociales, como tengo amigos y amigas en Perú, veo cosas constantemente que están pasando aquí, entonces en mi cabeza no registraba que llevaba tres años sin venir. Además, cuando estuve aquí hace tres años, se me quedó tan guardado en el corazón y en la cabeza. Me encanta este lugar y lo tenía todavía muy presente. Pero aquí estamos, más de 1000 días después…

Sebastián Yatra junto a su guitarrista Toby Tobón en el momento acústico de su show en Lima. / Erick Quituizaca

—El disco y la gira llevan el nombre de Dharma, que es un concepto bastante amplio pero dentro del que te he oído mucho destacar el significado que tiene esta palabra de “aprender a vivir en el presente”.

Para mí ese término ha sido un gran maestro. No solo es el nombre del álbum, es una forma de darle nombre a esta etapa de mi vida en la que puedo realmente comenzar a disfrutar las cosas y estar aquí en el presente sin anhelar cosas del pasado o adelantándome al futuro, cerrándome a situaciones específicas y resultados específicos sin estar abierto a todos los resultados posibles en la vida. En el momento que te abres a lo desconocido es cuando puedes estar aquí y eso es lo que vengo aprendiendo con Dharma y me encanta.

—¿Te tomó mucho tiempo llegar a eso?

¡27 años! Pero es bonito porque, además, creo que es algo que va también con el resto de mi equipo. De una forma u otra, vamos evolucionando juntos y conectándonos y yo siento que en este cambio para bien que he tenido yo, también ha mejorado mucho mis relaciones con las personas a mi alrededor. No es que antes fueran malas relaciones, siempre han sido con mucho respeto, pero de pronto ahora son de más cariño y amor, porque cuando tú estás aquí presente realmente estás pendiente de las personas que tienes al lado y gozando con ellas, generando experiencias y momentos; no metido en tu cabeza pensando en lo que podría ser.

Sebastián Yatra en Lima cantó en el Arena Perú. / Erick Quituizaca

—¿Es verdad que hubo un momento en el que para ti tener una semana libre era lo peor que te podía pasar?

Sí, antes me decían tienes una semana libre y yo me preguntaba qué hacer con mi vida. No tengo muchos planes fuera de lo que es la música y tampoco me gusta hacer nada porque no tengo ningún ‘hobbie’ y me decía ahora qué hago. Si me voy para mi casa a Medellín, es muy bonito estar con mis papás y mis hermanos, pero todos ellos tienen su vida, sus amigos, sus trabajos, sus citas y a mí me toma un tiempo acostumbrarme y encontrar mi lugar. Entonces, descubrí que mi pasión más que tener un ‘hobbie’ específico es hacer cosas distintas y tener una mente abierta y curiosa a lo que sea. Si ahora me dicen que tengo una semana libre, me emociona poder irme a hacer una meditación, ir a una montaña, hacer deportes extremos, un curso o a lo que me inviten. Ya no le tengo miedo a esos espacios libres, sino que los empiezo a disfrutar.

Sebastián Yatra y Mónica Maranillo en una escena de "Érase una vez pero ya no". Foto: Netflix

—Además de la gira y el disco, este año también estrenaste “Érase una vez pero ya no”, ¿qué lecciones te dejó esa primera experiencia profesional como actor?

Muchas. Actuar es un reto muy grande. Me quito el sombrero ante la gente que actúa súper bien, los admiro mucho. Quiero seguir actuando a lo largo de mi vida y ojalá se me abran las puertas en ese sentido.

—En España, la crítica fue muy dura con “Érase una vez pero ya no”, pero antes del estreno me acuerdo que Manolo Caro decía que esta era una serie o que iban a amar u odiar, sin puntos medios.

Manolo y yo decíamos eso. La amas o la odias, pero no te va a ser indiferente. Sabíamos que no estábamos haciendo un proyecto en el que vas a la segura, sino uno en el que te estás arriesgando. Me encanta la personalidad de Manolo, lo admiro y estoy con él en todas. Estoy agradecido por esta oportunidad de haber sido parte del primer musical en español de Netflix. Me tocó hacer acento español, pasaron un montón de locuras en la serie, fue divertido.

El cantante colombiano Sebastián Yatra en el Oscar 2022. / ROBYN BECK

—Este 2022 también pisaste nuevos escenarios. Te vimos en el programa de Jimmy Fallon, por ejemplo, pero sobre todo conquistaste un lugar soñado para muchos artistas y además negado por muchos años para los cantantes de habla hispana: los Oscar.

Para mí, no hay nada que se compare al Oscar en todo lo que he hecho. Es un momento de mi vida que fue impactante emocionalmente, además por lo que representó: era la primera vez que un cantante en español estaba cantando una canción en español. Cuando salí a cantar yo sentía que estaba representando a los 600 millones de hispanohablantes en el mundo. Tenía mucha presión encima y cuando salió y salió bien, sentí un agradecimiento eterno y lloré perdidamente, pero de felicidad, de agradecimiento. Y digo que nada se compara a ese momento porque es una emoción que, aunque ya pasaron 4 o 5 meses, vuelvo a sentir y a revivir.

Sebastián Yatra disfrutó con su equipo de la comida de Maido. (Instagram) / Erick Quituizaca

—Compartiste en tu Instagram un video cenando en Maido. ¿Qué tal la experiencia?

Me fascinó demasiado. Estábamos felices allí, espero regresar. Además tengo un amigo que antes trabajaba en Maido y le mandé fotos.

—Publicaste un video cantando “Mi bebito fiu fiu” en tu cena, ¿cuándo haces el remix?

Todavía no nos han llamado para el remix (risas).

Concierto en Lima Una gira diferente La gira "Dharma" de Sebastián Yatra lo llevará por más de 15 países. En el Perú terminó el tramo sudamericano, pero todavía tiene muchas fechas en agenda. "Si ya vieron shows míos en el pasado, aquí hay una gran evolución: el show es bien exigente para mí, para los músicos, para lo bailarines y para todo el equipo. No es una producción sencilla. Están pasando muchas cosas, hay muchos visuales, muchos cambios de vestuario. Eso es lo bonito. Ir sintiendo la evolución y cada vez exigirte más, sino también se hace aburrido mantenerse en lo mismo y quedarse en una zona de confort. Espero que cada gira que monte pueda exigirme más y entre todos llegar a nuevos horizontes", nos explicó el artista sobre este tour.



Tras su show en Lima, el Dharma Tour se traslada a América del Norte. El 25 de agosto, arrancan las presentaciones en la ciudad de Houston. Puedes ver todas las fecha en la web oficial de Sebastián Yatra.