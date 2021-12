Conforme a los criterios de Saber más

Llueve en Bogotá y Sebastián Yatra sale del hotel en el que ha estado conversando toda la mañana con la prensa para grabar un TikTok. No va con seguridad, pero sí con una gran sonrisa. Dice ser consciente de que vive el sueño de muchas personas y precisamente por ello trata de divertirse al máximo en cada momento de su día. “Si estoy en una entrevista, trato de pasármela bien en esa entrevista. Si estoy en un show, hago todo lo posible para hacer un show que disfrute mucho. Si estoy en el carro, pongo la música que me gusta, paso por un café, hago chistes con mi equipo, tengo que gozármelo, porque hay tanta gente que quisiera estar viviendo todo esto que sería bastante feo que yo ande de amargado”, nos dice cuando nos encontramos con él en la localidad de Chapinero y nos recibe con su conocida buena onda.

Esa filosofía de vida también la ha llevado a su música. Aunque reconoce que no siempre fue así, hoy prefiere seguir sus instintos a las fórmulas para lograr un hit. Y “Tacones Rojos”, la canción con la que actualmente es el artista más escuchado en Spotify Perú, es una muestra de ello. Es un pop, a una sola voz, que suena muy distinto a lo que sus colegas proponen hoy en día. A propósito del éxito del tema y el álbum que tiene listo para arrancar el 2022, conversamos con él:

- Aunque a veces parece imperceptible, la tierra influye en sus artistas. ¿Cómo te inspira a ti Colombia?

Colombia tiene mucho que ver en todo lo que hago. Es el lugar en el que nací, mi hogar, donde viven mis padres y mis hermanos. Cada artista que ha salido de aquí, nuestro folclor, el vallenato, la salsa, tiene una influencia en mí aunque yo no cante salsa o muchos de eso géneros, igual tienen una influencia gigante en mis melodías, en mis canciones y ahorita en lo que viene para este próximo álbum hay un poquito de toda esa fusión. Es algo que pasa naturalmente por ser colombiano y tener la fortuna de conocer el milagro que es este país.

- ¿Y cómo vives tú cada retorno a tu país?

Este regreso en particular es bien emotivo porque no venía hace mucho. El año pasado estuve toda la cuarentena en Medellín, fueron cinco meses seguidos con mi familia. Luego empecé a viajar de nuevo, me fue a Miami a trabajar en el álbum y las nuevas canciones. Después fui a España, donde pasé la mayoría de este año por una serie para Netflix que grabé con Manolo Caro (”Érase una vez... pero ya no”) y también estuve haciendo allá “La voz Kids”. He estado con muchas cosas en el exterior y no había tenido la oportunidad de regresar a Colombia. Tenía muchas ilusiones y la necesidad de regresar. Pero es tan bonito volver, porque disfruto de un café, de saludar a un amigo o amiga que no veía hace tiempo o simplemente de caminar las calles de esta ciudad y de disfrutar del verde que tiene Colombia. Luego viajaré para Medellín, estaré unos días con mi familia, iré al matrimonio de mi primo, grabaré un video y estaré en casa, ya no me quiero ir (risas).

- Hablemos de “Tacones rojos”.

Antes que nada quiero darle las gracias a la gente del Perú. La canción es la Número 1 en el Perú en este momento y me parece una locura absoluta. El primer número 1 de “Tacones rojos” lo hemos logrado allí y espero que sea buen augurio para los demás países. El apoyo que me están dando es increíble.

- Ahora el tema es un éxito, pero en la semana de lanzamiento del tema repetías mucho una frase: que te habías “vuelto a enamorar” de tus canciones. ¿Qué pasó que perdiste esa conexión?

Pasé por un momento complejo para mí. Venía a un ritmo tan frenético que no tenía mucho tiempo para pensar si quiera si estaba contento con lo que estaba haciendo, las canciones no estaban como muy organizadas, simplemente tenía que ir al estudio a escribir una canción para sacarla porque necesitábamos hacer un hit para seguir creciendo y la música es mucho más que eso, es inspiración, es escribir en el momento en el que realmente quieres contar algo. Así, de una forma muy natural, salen cosas fantásticas como “Tacones rojos”, “Pareja del año”, “Chica ideal” y “Adiós”, que quedó nominada para un Grammy este año. Pero sí, tuve un momento en el que le prestábamos más atención a todo lo demás y nos descuidamos de la música y eso hizo que me desenamore de mis canciones, pero ahora estoy más conectado que nunca y más agradecido que nunca y viene música súper emotiva, emocionante y dinámica en géneros que no se esperan. Sigo siendo yo, pero siempre escribiendo una nueva canción. A mí no me gusta hacer la misma canción dos veces.

- Cuando uno piensa en la vida de un artista, piensa en una vida fuera de lo común: viajar por el mundo o escribir canciones que luego corean millones de personas son experiencias que resultan extraordinarias, ¿pero también es posible que se conviertan en una rutina para ti?

Realmente es extraordinario. Tantas personas luchamos por vivir este sueño. Poder viajar alrededor del mundo, conocer tantas personas bonitas, paisajes y culturas, pararte en un escenario un día en Lima ante10 mil personas, viajar al otro día a Bolivia y que también vayan otras 10 mil, que después en España ocurra lo mismo y que vuelves a tu tierra y te reciban en cada ciudad de una forma fantástica... por supuesto que es extraordinario, es un sueño y por eso es algo que vale la pena cuidar y aprender a disfrutar y a gozarse de la mejor manera. Yo he aprendido a agradecer cada parte de mi carrera y de mi vida. Vale la pena ver todo lo bueno y nunca dar las cosas por hecho.

- Cuando un artista llega a un nivel como el tuyo, pasan muchas cosas antes de que salga una canción. Se discute hasta si el título del tema va a ser un buen trending topic o si se puede bailar en TikTok. ¿Cómo se hace para entre todo ese ruido seguir algo que tienes como artista, que es tu sensibilidad y tu instinto?

Existen el TikTok y todas estas estrategias para que las canciones se den a conocer, pero lo importante es tomar las decisiones partiendo de tener una buena canción, que sea una canción que te haga sentir cosas y pueda tener un significado para otras personas. Alrededor de eso uno arma la estrategia de TikTok, de redes sociales, creas ‘challenges’ y videos, pero si no tienes una base sólida, una gran canción, no hay nada que hacer. Yo no escribí “Tacones rojos” pensando en un ‘challenge’. Para mí la composición es lo importante, es lo que más disfruto, por eso mis canciones se vuelven todas muy personales. Todas mis canciones tienen nombre y apellido, así no esté hablando de una persona directamente en mi vida. Puedo estar hablando de alguien en la vida de otro o del pasado, el presente y hasta el futuro. La composición es primordial. En el próximo álbum que voy a sacar, todas son composiciones mías. Me junto con diferentes amigos y gente que admiro, pero he aprendido a creer mucho en mis ideas. Es brutal ser intérprete, yo amo serlo, pero poder escribir y cantar tus canciones es lo más bonito que te puede pasar. Por eso mi mensaje cuando hago programas como “La Voz Kids” tiene énfasis en la importancia de la composición y aprender a transmitir lo que tienes en el corazón.

- Veía unas entrevistas tuyas de entre el 2013 y 2015 y me sorprendía mucho tu determinación y tu curiosidad. Tomabas clases de canto, de baile, me daba la impresión de que querías involucrarte lo más que puedas en tu carrera. Y cuando salió “Tacones Rojos”, vi que firmabas también como director y, bueno, además te has propuesto actuar. ¿No me equivoco si digo entonces que no solo sigues siendo muy curioso sino que estás más curioso que nunca en todo lo que involucra tu proyecto artístico?

Sí, cada vez más curioso, explorando nuevas cosas. La vida me ha llevado a eso. En el show que estamos armando para el año entrante, y con el que por supuesto vamos a estar en el Perú, involucro muchas otras cosas distintas a las de antes, hay más coreografías, más instrumentos, es como mucho más versátil. Y no lo hago por un tema de querer salir en la tarima a hacer de todo, pero he hecho tantos shows de una forma que me quiero seguir esforzando para salir de mi zona de confort. Yo no tengo mucha motricidad fina, hay gente que con las manos es súper buena, a mí no me pasa, nunca he sido muy coordinado. Entonces, el tema de los instrumentos desde chiquito me costó un montón, agarrar la guitarra me costó mucho, la batería no soy capaz de tocarla porque tengo un ritmo que no existe. Para mí ha sido un reto súper bonito poder tocar la guitarra en los shows e incorporar piano, ha sido como una meta personal.

- Y hablando de curiosidad. ¿Qué podemos esperar del disco que lanzarás el próximo año?

“Tacones rojos” es un abrebocas de lo que hay en este álbum, en el sentido de que con un tema como ese se pueden dar cuenta que conmigo nunca pueden saber del todo qué esperar con mis canciones. Yo me meto a un estudio con ganas de hacer buena música. De los géneros me olvidé hace mucho tiempo, eso para mí no existe. Para mí existen las buenas melodías y el mensaje y en este álbum que viene van a oír mucho de eso

