Sebastián Yatra: "Tini Stoessel llegó cuando más la necesitaba" | ENTREVISTA

Sebastián Yatra ha logrado en corto tiempo convertirse en uno de los artistas más populares de la música en español. Y en buena medida, su suceso ha estado ligado a las colaboraciones que ha realizado. Carlos Vives, Reik y el dueto Mau y Ricky han sido socios estratégicos para el colombiano, quien además encontró el amor al lado de una de sus cómplices artísticas, la argentina Tini Stoessel. Hoy, Yatra se propone conquistar un nuevo mercado (el anglosajón) y para ello ha encontrado nuevos aliados, nada menos que los Jonas Brothers.

► Así suena el nuevo tema de los Jonas Brothers con Sebastían Yatra, Daddy Yankee y Natti Natasha | VIDEO

► Sebastián Yatra y Tini Stoessel: ¿cómo se conocieron? Todo sobre la historia de amor del cantante y la actriz



En menos de un mes, "Runaway", tu tema con los Jonas Brothers, Daddy Yankee y Natti Natasha, ha logrado más de 100 millones de reproducciones en YouTube y, en el Perú, está en el Top 10 de reproducciones de Spotify. ¿Cómo evalúas este recibimiento?

Es una locura. Estoy agradecido con el Perú porque es de los países que más nos han apoyado. Acabo de estar allá cantando con ustedes (en el festival Barrio Latino) y siempre están escuchando nuestras canciones. Con "Runaway", desde el principio, sabíamos que podía tener un éxito muy bonito en el Perú por la felicidad que comparte y porque es una canción divertida, y a ustedes les gusta gozar a cada momento y la música con buena onda.



Muchos fans se quedaron con las ganas de escuchar más a los Jonas Brothers en la canción.

Cuando es un tema entre tantos artistas, siempre le toca ceder a cada artista. Siendo mi canción, yo también dejé de cantar mucho; pero no pasa nada porque para nosotros, como grupo, lo importante es el éxito de la canción.



"Runaway" de Sebastián Yatra se estrenó el pasado 20 de junio. (Foto: Difusión)

Tu carrera ha estado marcada por las colaboraciones, ¿hay algún artista latino con el que aún tengas una colaboración pendiente?, ¿quizás algún peruano?

Conozco a Ezio Oliva, que es un tipazo. Hay bastante gente en el Perú que está haciendo cosas muy bonitas. Gian Marco también, es un gran compositor y representa muy bien al país. Ojalá puedan seguir saliendo más artistas y así seguir apoyando el talento peruano.



Una de tus colaboraciones más comentadas ha sido con Tini Stoessel, quien protagoniza el video de “Cristina”. Se dijo mucho sobre quién era la "musa" qué inspiró la letra. ¿En quién pensabas?

Cuando uno escucha temas como "Yolanda" o "Juliana, qué mala eres" no cuenta la historia específica de por qué escribieron la canción, porque se pierde un poquito la magia. Hay muchas canciones que he escrito tomando historias de personas allegadas a mí, mezcladas con las mías. Esta canción está hecha para que recordemos ese amor imposible o ese amor que simplemente no era para uno pero que se lleva como algo positivo en la vida.



Los temas que has grabado con Tini son baladas, ¿te gustaría hacer canciones urbanas junto a ella?

Claro. Ella está haciendo ahorita unas canciones urbanas que no se imaginan. Las hemos venido escuchando estos días y son espectaculares. Ojalá las pueda lanzar pronto para que ustedes las escuchen. Ella tiene tanto futuro por delante. Es una de esas artistas que realmente admiro y la amo con todo mi corazón.



¿Cómo describirías el momento sentimental que están viviendo?

Es un cambio muy bonito. Estoy aprendiendo muchas cosas. (Tini Stoessel) llegó cuando más la necesitaba, como una gran bendición. Voy a cuidarla y a hacer las cosas bien. Voy a entregarlo todo y también sacar el tiempo para que sea siempre una relación bonita y sana, en la que podamos construir y también vernos bastante; pero, al mismo tiempo, no descuidar nuestras carreras.



Sebastián Yatra y Tini Stoessel se conocieron en las grabaciones de "Cristina". (Foto: Difusión).

Ahora estás en medio del “Yatra Yatra Tour 2019”, ¿volverás a Lima con esta gira?

Sí, el próximo mes estaremos contando la fecha. Perú es espectacular. Me acuerdo que, hace un par de meses, en un show con Morat y Ha*Ash, nunca le había cantado tan fuerte a un público. Espero que se repita.