El pedido era claro. Crear una canción que invite a la diversión, al regocijo, a la fiesta. Que tenga un ritmo “ahuainado”, un “toque de guitarra al estilo Néctar” y que “suene como Los Fabulosos Cadillacs”. Con base en estas recomendaciones, el productor musical de América TV, Juan Carlos Fernández, a inicios del 2009, dio vida al tema homónimo de la serie más exitosa de la televisión peruana: “Al fondo hay sitio”.

“Fue un pedido especial de Jorge Grippa, mi jefe (Gerente de producción de Canal 4). Estábamos en una reunión con Gigio Aranda y Efraín Aguilar. En un principio no sabíamos ni siquiera el ritmo que íbamos a utilizar para crear la canción. Comenzamos a darle vueltas y Efraín me dijo algo muy importante: que le ponga algo medio ‘ahuainado’. Gigio sugirió que suene algo como Cádillacs porque teníamos muchas cosas para divertirnos. Y todo lo que me decían lo absorbía como esponja”, recuerda Fernández.

En esa época, el creador de populares temas como “La Terecumbia” y “Linda wawita”, tocaba covers los miércoles en un local en Larcomar con Henry Campos, baterista de la banda AGI-TC antes de usar, y Nathan Chara, bajista de Amén.

“Terminamos de tocar como a las dos de la mañana, ya me estaba yendo a casa y me acuerdo que tenía que llevar temprano la canción al canal y no tenía nada. En la mañana le digo a Miguel Ángel, mi compañero de creatividad: ‘hazme un favor, cuando salga de ducharme no me digas nada, solo pones REC’. Salí de frente al micro y tararee la canción. Luego con esa maqueta del tarareo me fui al canal”, narra el productor musical.

Al llegar a América TV, Juan Carlos encontró a Grippa de salida, pues el alto directivo del canal de Santa Beatriz se estaba yendo a una reunión de emergencia. Esta situación le dio tiempo para encontrar los sonidos que le faltaban.

“Empecé a buscar el sonido característico, ese que sale de un teclado Roland Fantom X6, solo movimos algunas frecuencias para que suene personalizado. Pero en el último paso, cuando viene esa parte del mambo, que se hace famosa por la bailadita de la Teresita, me falló un poco la mezcla. Dejé bajo los saxos, por eso no se aprecian muy bien”, advierte.

“Cuando Jorge Grippa escucha la canción, me pide que le ponga una guitarra como Néctar. Y mientras yo iba tocando la guitarra, le pedí que me acompañe a hacer ese sonido que al final dice: ‘Ajá'. Como verás tuve varios colaboradores”, añade Fernández.

Actores de "Al fondo hay sitio", exitosa teleserie peruana

Composición

“Al fondo hay sitio” tiene una mezcla de ritmos entre la cumbia, balada, rock y salsa; y su letra es pegajosa, una invitación al divertimento.

“Siempre he tratado de dejar un mensaje con mis canciones, de llevar música con responsabilidad. Prefiero que la gente se ría a que sufra. Alguna vez me dijeron: ‘Tu canción me inspira a empezar el día’”, destaca.

“En esa época vivía con cuatro amigos, entre ellos José Antonio Villalobos de Canal N. Él siempre que entraba me decía: ‘Esto se pone rico’. Y yo le respondía: ‘Esto se pone bueno, caliente’. Esas frases me sirvieron de inspiración para crear la canción”, agrega.

Interpretación

La primera versión del tema principal de la ficción sobre la vida de los Gonzales y los Maldini, fue interpretada por Juan Carlos Fernández. Posteriormente, la canción fue grabada por Tommy Portugal.

“La primera promoción, la canté yo, es mi voz. Pero cuando el tema pegó, decidí buscar a un cantante con la voz parecida a la mía para que no se notara la diferencia, por eso Tommy Portugal fue el elegido. Grabó el tema y su voz es como la mía pero en HD o 4K, je,je,je. Quedó genial, repotenció la canción”, destaca.

¿Nueva temporada?

Sobre la posibilidad de que “Al fondo hay sitio” retorne el 2022 con una nueva temporada, Fernandez dijo tener sentimientos encontrados.

“Marcó una época tan linda que tengo cierto temor, no quisiera que se desencanten de esa fantasía llamada ‘Al fondo hay sitio’. Y si vuelve, quisiera que el Perú y el mundo sepan que lo hacemos por ellos, porque se siente tanto calor y cariño, que se haría por ese motivo, más que por otro”, subraya.

Después de más de cinco años, “Al fondo hay sitio” podría volver a la televisión con una novena temporada en el 2022 para resolver los cabos sueltos que dejó su último episodio emitido el 5 de diciembre de 2016, uno de los más emotivos.