La cantante Selena Gomez regresó por todo lo alto a la música con su tema “Lose you to love me”. No solo ha logrado millones de reproducciones en el mundo, sino que el sencillo ha logrado posicionarse en el primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard, la recopilación que mide la popularidad musical en Estados Unidos.

Luego de cuatro años de ausencia, Selena publicó su tema “Lose you to love me”, el cual ha superado todas las expectativas. Tan solo en YouTube, el videoclip del single cuenta con más de 113 millones de visualizaciones.

Selena Gomez fue la encargada de dar a conocer la noticia que ha emocionado a sus millones de fans. A través de su cuenta de Instagram, compartió una publicación agradeciendo a sus incondicionales. Seguidores.

"¡Mi primer número 1! Esta canción es muy querida para mi corazón. He estado trabajando muy duro para hacer que este álbum sea lo más honesto y divertido posible, sin dejar de ser lo suficientemente vulnerable como para compartir mi vida”, escribió Selena.

“Los amo profundamente y muchas gracias por escuchar. ¡Quiero agradecer a todas y cada una de las personas que estuvieron en este momento que nunca olvidaré!", añadió en su mensaje de agradecimiento.

Cabe señalar que “Lose you to love me” es una canción llena de emociones que fue coescrita por la misma Selena. La letra narra los sucesos que le ocurrieron a la artista desde su último álbum en 2015.