Selena Gómez y el mensaje detrás de "Anxiety", el tema con el que vuelve a escena

Selena Gómez nunca se ha mostrado reacia cuando se trata de hablar abiertamente acerca de sus batallas emocionales. En más de una oportunidad, la ex estrella de Disney ha mencionado su lucha contra la depresión, ansiedad y otros problemas de salud como consecuencia de vivir expuesta ante cientos de reflectores y la crítica constante del público.

Esta vez, la artista de 26 años –quien ingresó a rehabilitación en octubre del 2018 a causa de una crisis emocional– se une a Julia Michaels para "Anxiety", canción que forma parte de su nuevo álbum titulado "Inner Monologue Pt. 1" y que cuenta con 6 canciones. El proyecto, además, también incluye "What A Time", un tema de Michaels junto al ex integrante de One Direction, Niall Horan .

En partes de la colaboración entre Gómez y Michaels se puede leer: "My friends, they wanna take me to the movies. I tell ‘em to fuck off, I’m holding hands with my depression. And right when I think I’ve overcome it. Anxiety starts kicking in to teach that shit a lesson". Poderoso mensaje que se podría traducir en: "Mis amigos, quieren llevarme al cine. Les digo que se vayan lejos porque voy de la mano con mi depresión. Y justo cuando creo que lo he superado. La ansiedad comienza a patear para enseñarme otra lección".



Por su parte, Gómez no dudó en elogiar el trabajo de su compañera y amiga a través de un sincero mensaje en su cuenta de Instagram. Ella expresó: "Mi hermana del alma, Julia. Me has enseñado a tener coraje cuando tengo dudas. Esta canción está muy cerca de mi corazón, ya que he experimentado ansiedad y sé que muchos de mis amigos también. Nunca estás solo si te sientes de esta manera. El mensaje es muy necesario y realmente espero que les guste".

LA FIGURA DETRÁS DE LOS HITS

​Aunque el nombre de Julia Michaels pueda sonar relativamente nuevo para muchos en la industria, lo cierto es que la artista de 25 años lleva tiempo trabajando como compositora para otras estrellas musicales.

Entre su lista, figuran temas para cantantes como Hailee Steinfeld, Little Mix, Nick Jonas, Rita Ora, Britney Spears, Gwen Stefani y hasta el popular tema "Sorry" de Justin Bieber. Sin embargo, fue recién en el 2017 cuando Michaels decidió probar suerte con "Issues", canción que le otorgó una nominación al Grammy como Mejor Canción del Año.



Ella manifestó emocionada en el 2017: "Todos los artistas sueñan con ser nominados. Soy tan pesimista, pensé que nunca iba a suceder. Me desperté temprano a las noticias y simplemente no podía creerlo".