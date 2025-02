La sutil referencia de Selena Gomez a sus romances del pasado en su nueva canción con Benny Blanco

La cantante Selena Gómez ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum y el primer sencillo es una colaboración con su actual pareja, el rapero y productor musical Benny Blanco. “I Said I Love You First” se lanzará el 21 de marzo, según anunció la propia cantante en su perfil de Instagram y el primer sencillo, “Scared of Loving You”, ya está disponible en las plataformas de internet.

“Siempre les engaño chicos, mi NUEVO álbum I Said I Love You First con mi mejor amigo @itsbennyblanco, sale el 21/3″, escribió la cantante en un post de Instagram junto a una foto de la pareja y varios emoticonos con corazones.

“Nuestra primera canción, ‘Scared of Loving You’ está disponible ahora en todas las plataformas de streaming”, precisó. “!Estamos deseando de compartir este proyecto especial contigo pronto!”, añadió la antigua chica Disney.

“No puedo creer que pueda pasar el resto de mi vida contigo”, escribió por su parte, Benny Blanco en su perfil de Instagram al anunciar también el lanzamiento de este álbum.

El mensaje se acompaña de un video con imágenes románticas de la pareja y la música del nuevo tema que comparten.

Blanco y Gomez anunciaron su compromiso el pasado mes de diciembre, un año después de confirmar públicamente su relación.

El productor ha trabajado con anterioridad con artistas de la tallas de Ed Sheeran, Eminem, Justin Bieber, Katy Perry, Christina Aguilera, Kesha, Britney Spears, Rihanna, Sia, The Weeknd, Kanye West, Avicii, Charlie Puth, Wiz Khalifa, J Balvin, Ariana Grande y SZA, explica The Holywood Reporter.

Él y Gomez, que también ha trabajado como actriz en películas como “Emilia Gómez”, han colaborado juntos anteriormente en los sencillos de la cantante “Single Soon” de 2023 y la canción de 2019 “I Can’t Get Enough”.

Con información de EFE

