Tras el lanzamiento de su tema “Lose you to love me”, se confirmó que la cantante Selena Gomez regresará a los escenarios con su presentación en la gala de los American Music Awards 2019.

De esta manera, la exchica Disney tendrá su primera actuación en televisión en vivo luego de dos años de ausencia. La última vez que se presentó en los AMA’s fue en 2017 e interpretó el tema “Wolves”.

A través de sus redes sociales, la organización del evento confirmó la participación de Gomez con un breve clip donde muestran la promoción del más reciente éxito de la cantante.

“Lose You to Love Me” ya ha alcanzado el número 1 en Spotify y Apple Music. Sigue al éxito de 2018 “Taki Taki”, en el que Selena Gomez apareció junto a DJ Snake, Ozuna y Cardi B.

Sus cinco sencillos anteriores "It Ain't Me" con Kygo, "Bad Liar", "Fetish", "Wolves" x Marshmello y "Back to You" han sido certificados RIAA platino o multi-platino.

Cabe señalar que la cantante ha sido nominada anteriormente para dos AMA, mientras que se llevó a casa el premio de Artista femenina de pop / rock favorito en 2016.