Selena Gómez: The Weeknd reacciona así luego que público grita el nombre de su ex Los fanáticos del artista canadiense gritaron el nombre de su ex pareja durante su presentación en el Lollapalooza

El rapero tomó a la ligera la broma de sus fans. (Foto: AFP) El rapero tomó a la ligera la broma de sus fans. (Foto: AFP)