Después de casi cinco años se hizo oficial el regreso de Selena Gomez a la música con su nuevo álbum “Rare”. Tras la expectativa y los preparativos que la cantante había anunciado en su Instagram, muchos de sus fans madrugaron el día de hoy para poder escuchar la novedad de su artista favorita y rápidamente hicieron tendencia en redes sociales los hashtags #RareOutNow y #SelenaGomez.

La ex chica Disney estuvo alejada por muchos años de la música debido a la enfermedad que padece y al cuadro de depresión en el que estaba inmersa por su relación tóxica con Justin Bieber. El romance que mantuvo con el cantante canadiense data de 2011 hasta el 2018 con idas y vueltas. Finalmente el intérprete de “Baby” contrajo matrimonio con la modelo Hailey Baldwin a mediados del 2018.

Este último suceso fue el que llevó a Gomez a internarse en una clínica psiquiátrica por un tiempo. A penas salió hizo publico su ansiado regreso a la música. Es así que a finales de 2019 publicó “Lose you to love me" y “Look at her now”, sencillos que rápidamente se volvieron los n°1 y causaron mucha polémica debido a las referencias que habían para Justin Bieber.

Los seguidores, que ya han escuchado sus nuevas canciones, han destacado la frase “estaba jugando con mi salud mental ¿cómo puede confundir esa m*erda con amor?” y otras que hacen referencia a la relación que mantuvo con Bieber. Selena Gomez declaró que su álbum trata sobre desamor, superación y aceptación, por lo que se entienden mejor las dedicatorias.

“Rare” ya está disponible en todas las plataformas de streaming. En una entrevista con Jimmy Fallon declaró su deseo por incursionar en nuevos géneros por lo que se puede escuchar dance funk, hip hop y algunas canciones con arreglos de música electrónica.

La cantante no dudó en publicar una fotografía con su nuevo disco para sus más de 165 millones de seguidores en Instagram. Con la leyenda “AQUÍ ESTÁ!! Mi álbum está oficialmente lanzado en el universo. Gracias por trabajar en esto conmigo, ahora es suyo. Espero que les guste. 🌈🌸💐 #Rare”, Gomez ya superó los cuatro millones de “me gusta”

El nuevo videoclip oficial de “Rare” también se lanzó el día de hoy al medio día. Más de 27 mil fans estuvieron pendientes del estreno gracias a que la cantante publicó una cuenta regresiva.

Este es el videoclip publicado en YouTube: