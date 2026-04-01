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Además, el evento contará con 30 artistas, destacando figuras como La Delio Valdez, Jaze, Mauricio Mesones, Maye, Gauchito Club e Isla de Caras | Foto: Difusión / Composición EC
Además, el evento contará con 30 artistas, destacando figuras como La Delio Valdez, Jaze, Mauricio Mesones, Maye, Gauchito Club e Isla de Caras | Foto: Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

Tras dos años de ausencia, el festival Selvámonos anunció su retorno a la ciudad de Oxapampa, conmemorando los 17 años de trayectoria de la organización, el próximo sábado 27 y domingo 28 de junio.

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