Tras dos años de ausencia, el festival Selvámonos anunció su retorno a la ciudad de Oxapampa, conmemorando los 17 años de trayectoria de la organización, el próximo sábado 27 y domingo 28 de junio.

El cartel de este año está encabezado por la agrupación argentina Bandalos Chinos y los referentes del reggae latinoamericano Los Cafres, más un cartel que supera los 30 nombres, con figuras como La Delio Valdez, Jaze, Mauricio Mesones, Maye, Gauchito Club e Isla de Caras.

Por otra parte, el recinto dispondrá de dos escenarios principales, además del Domo Electro Selvámonos. Asimismo, para brindar mayor comodidad a los asistentes, se habilitará la Villa Selvalocos, área que ofrece zonas de camping, cabañas y alojamiento dentro del propio festival.

Por otro lado, el evento trasciende los días centrales de conciertos. Desde el 23 hasta el 27 de junio, se desarrollará la Semana Cultural, una iniciativa que ofrece actividades gratuitas de cine, música, talleres y teatro en diversos puntos de la ciudad.

Según los organizadores, el festival busca ser “un ritual espiritual y sensitivo” que conecte al público con la naturaleza, completando con una feria gastronómica de sabores locales y una “ecozona” dedicada a la sostenibilidad ambiental.

Desde su fundación en 2009, Selvámonos ha recibido a más de 100 000 personas, esfuerzo que le valió el Premio Nacional de Cultura en 2019. Con este retorno, la producción enfatiza su intención de “volver al origen para seguir creciendo”.

Finalmente, el proceso de venta de entradas iniciará el lunes 6 de abril a las 10:00 a. m. en Ticketmaster, con una preventa exclusiva para usuarios de la billetera digital Lemon que utilicen su tarjeta VISA (física o virtual), con precios que van desde los S/ 199.00.

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