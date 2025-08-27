“Sentía que me encasillaban”: Nicole Pillman y sus confesiones más honestas 17 años después de “American Idol”

Nicole Pillman sintió que en el Perú su voz había encontrado un límite. La balada y el pop no llenaban estadios como la cumbia, y ella no estaba dispuesta a traicionar su esencia por lo comercial. Eligió entonces el camino más difícil: desprenderse de todo y partir con su familia a Estados Unidos para empezar desde cero. Fue volver a empezar para crecer.

“Mi esposo es ingeniero de sonido y productor musical, y llevamos 13 años trabajando juntos. Un día decidimos que lo mejor era empezar de nuevo, así que vendimos todo: el estudio, las cámaras, los equipos. Con una visa de trabajo en mano, cruzamos fronteras y empezamos a abrirnos camino aquí”, cuenta Nicole desde Orlando, en comunicación telefónica.

El inicio, sin embargo, no fue sencillo. Lo que habían dejado atrás en Lima tuvieron que reconstruirlo pieza por pieza en su nuevo hogar: volver a comprar los equipos, armar el estudio desde cero y reencontrarse con la rutina creativa en medio de la incertidumbre.

Durante ese tiempo, Nicole viajaba de vez en cuando al Perú para realizar presentaciones privadas, shows corporativos e incluso dictar clases de canto, pero sabía que no podía volver a los escenarios con fuerza sin algo nuevo que contar. “No podía lanzar una campaña de medios si no tenía canciones inéditas que mostrar”, reconoce.

Nicole Pillman inicia una nueva etapa en su carrera y cantará en su carrera y cantará en Perú tras tres años de ausencia. (Foto: Santiago Falcón)

Tres años después de haber aterrizado en Estados Unidos, la artista y su familia lograron la estabilidad que tanto anhelaron. “Mi esposo trabaja como ingeniero de sonido y yo me he dedicado principalmente a mi hija, porque aquí no tenemos familia ni red de apoyo. Pero al mismo tiempo he estado escribiendo, componiendo y produciendo canciones para películas peruanas como ‘Bienvenidos al paraíso’ e ‘Isla bonita’”, cuenta.

Poco a poco, empezó también a hacerse un espacio en Estados Unidos: primero cantando para la comunidad peruana, luego uniéndose a diferentes agrupaciones, presentándose en castings y, finalmente, armando junto a su esposo su propia banda. Con ella toca en inglés y en español música disco, pop, rock y también música latina. “Ya estamos tocando regularmente aquí. De hecho, todos los viernes tenemos un show en un hotel”, dice con satisfacción.

Con esa base construida, llegó el momento de dar un nuevo paso. “Ya un poco más estables, dijimos: ¡Vamos a empezar de nuevo con la música propia, a grabar inéditos, a hacer un concierto grande en Lima!. Eso demanda tiempo y también inversión, y por eso demoró. Teníamos otras prioridades, como nuestra hija y el costo de vida aquí. Pero ahora volvemos con todo”, afirma.

Hoy, con un nuevo single bajo el brazo titulado “Respirar”, Nicole celebra 15 años de trayectoria musical junto a su público peruano. “En realidad serían 16, pero le quité un año por la pandemia. Lo cuento desde que salió mi primer álbum ‘Entre la espada y la pared’ en radios, con mis propias canciones”, explica.

Gran salto

Su historia tomó un rumbo decisivo cuando participó en ‘Latin American Idol’ (2008). Tenía apenas 21 años y grandes metas por cumplir. “Al inicio, cuando salí del programa y lancé mi primer disco, no quería que me hablen del concurso porque sentía que me encasillaban. Cuando eres joven piensas que estás por encima de todo”, admite.

Hoy lo recuerda distinto y con gratitud. “Ahora lo veo con ternura e ilusión, porque fue mi gran golpe de suerte. Sin eso no hubiera podido sacar un disco ni tener el respaldo de la prensa ni de un púbico que hasta ahora me sigue. Nadie me hubiera conocido”, admite.

Finalmente, asegura que todo en su vida artística nace de un mismo motor: el amor por cantar. Hoy transita su carrera con serenidad y madurez, lejos del miedo al qué dirán y con la certeza de que su voz sigue siendo su refugio y su lugar en el mundo.