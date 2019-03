¿Por qué se separaron Wisin y Yandel en 2013?

En el 2005 las canciones de Wisin y Yandel sonaban en toda Latinoamérica. Los cantantes puertorriqueños se encontraban en la cima del reguetón gracias al duro trabajo que realizaron. Llegaron a vender cientos de discos, pero en el 2013 sorprendieron a todo el mundo con su separación y el lanzamiento de sus carreras independientes.

El “Dúo de la historia” logró posicionar 22 canciones en el Top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard, incluidos diez éxitos número 1. “Algo me gusta de tí”, “Rakata”, “Hínotizame”, “Abusadora” y “Follow The Leader” con Jennifer López, son solo algunos de sus temas más sonados. La pareja sostuvo que no se estaba separando, que por el contrario, estaban “grabando por separado”.

Los planes de “grabación por separado” coincidieron con el final del contrato de Wisin & Yandel con Machete / UMLE y los artistas finalmente firmaron como solistas para Sony Latin, y también firmaron acuerdos de publicación con Sony ATV. Luego, se embarcaron en exitosas carreras en solitario.

¿Por qué se separaron Wisin y Yandel?

Nunca existieron roses entre ellos, pero llegó un momento en que Wisin y Yandel comenzaron a sentir que la distancia les hacía falta, ya que habían estado más de una década juntos.



En su momento, Llandel Veguilla Malavé, más conocido como Yandel, contó sobre la separación del “Dúo de la historia”.



“Ya llevábamos 14 años de mucho viaje, mucha gira, y como que necesitábamos un descanso, no en cuestión de nosotros vernos. Porque nosotros seguimos viéndonos, sino en cuestión de trabajo. Por eso fue que nosotros decidimos hacer nuestras cosas por separado. Y yo poder hacer lo que me gusta personalmente, la música que a mí me gusta personalmente, los videos como yo quiera hacerlos, lo que yo quiera hacer. Igual W, y como que tomamos esa libertad”, reveló el artista.

Por su parte, Wisin contó cuales fueron las razones por las que decidieron dejar de lado el dúo por empezar su éxito personal.



“Yo tuve un éxito apoteósico con Yandel y pasar a ser solitario fue todo un reto y era una experiencia nueva, me daba mucho miedo pensar que darle al público, pero gracias a Dios, conseguí avanzar y cumplir con esta nueva etapa en mi vida”, comentó el cantante.



Carrera en solitario

En octubre de 2013, Wisin lanza su primer sencillo “Que viva la vida”. A este tema le sumo canciones como “Adrenalina”, junto a Ricky Martín y JLO en 2014 y “Vacaciones” en 2017.



Por su lado, Yandel inicio su carrera en solitario con su álbum, titulado “De líder a leyenda” que lanzó en noviembre de 2013 y sus singles “Háblame de ti” y “Hasta abajo” se posicionaron en los primeros lugares de los top musicales. Esta producción contó con la colaboración de los artistas Don Omar, Daddy Yankee, J. Álbvarez y su hermano Gadiel.



Pero para alegría de todos sus seguidores en 2017, Wisin estrenó dos nuevos sencillos de su disco “Victory” junto a Yandel. Ello volvieron a juntar sus voces en los temas “Hacerte el amor2 y “Todo comienza en la disco”.



Esto hizo ilusionar nuevamente a sus fanáticos y desde ese momento se comenzó a rumorear que ellos volverían a ser el “Dúo de la historia”, pero no fue hasta el 2018 que lo confirmaron.



Wisin y Yandel anunciaron su regreso

En agosto de 2018, Wisin y Yandel anunciaron oficialmente su retorno como dueto. Después de cinco años de haber seguido sus carreras en solitario, anunciaron que organizarían una gran gira mundial titulada “Como antes”.



Así empezó el nuevo capítulo para el “Dúo de la historia”, iniciaron su gira en Puerto Rico, hace poco llegaron a nuestro país y deleitaron a todos sus seguidores con sus mejores temas.

Ellos se presentaron en el Jockey Club e iniciaron el show con el tema “Como antes”, luego siguieron los éxitos como "Abusadora" y "Sexy movimiento", demostrando la fuerza de los puertorriqueños sobre el escenario, acompañados de un elenco de baile que contagia a todos los asistentes al Jockey.



También hubo tiempo para disfrutar de algo más 'old school', y así llegaron temas como "Pegao", "Rakata" y "El teléfono", que fueron de lo más cantado y bailados en el recinto.