Septeto Acarey continúa ampliando su propuesta musical con el lanzamiento de “Que suene la fiesta”, su nueva canción en ritmo de cumbia. La agrupación peruana, liderada por Reynier Pérez, presenta este tema en colaboración con la emblemática banda mexicana La Sonora Dinamita.

Conocidos por sus interpretaciones románticas, salseras y fusionadas, Septeto Acarey incursiona ahora en la cumbia con una propuesta alegre y vibrante. La canción combina la energía de México y Perú a través de una letra inspirada en celebraciones familiares, la vida de barrio y la camaradería entre amigos, elementos que buscan resaltar la conexión cultural entre ambos países.

Reynier Pérez, líder de la agrupación, destacó la importancia de esta colaboración con La Sonora Dinamita, una de las formaciones más reconocidas y de mayor tradición en la región. “Estamos muy felices con esta colaboración y nos llena de orgullo”, señaló.

Septeto Acarey incursiona en la cumbia con “Que suene la fiesta”, tema junto a La Sonora Dinamita. (Foto: Instagram)

Con esta nueva apuesta, Septeto Acarey consolida su presencia en el mercado latinoamericano, donde ha logrado posicionarse gracias a sus colaboraciones internacionales y a un estilo que combina tradición y modernidad.

El lanzamiento de “Que suene la fiesta” también evidencia la versatilidad artística de la agrupación, que mantiene su identidad mientras explora nuevos géneros. Este nuevo proyecto refuerza su compromiso con la innovación y con la búsqueda constante de sonidos que conecten con audiencias de todas las edades.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, marcando un puente musical entre México y Perú que celebra la diversidad, la alegría y la unión.