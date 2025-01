Es difícil imaginar que detrás de los éxitos de Marc Anthony, Celia Cruz y Jennifer López, y de canciones icónicas como “La Negra Tiene Tumbao” y “Vivir Lo Nuestro”, se encuentre un hombre que, en el punto más oscuro de su vida, pensó en rendirse. Sergio George (Manhattan, 1961), el aclamado productor conocido como el ‘Rey Midas de la música latina’, no siempre vivió entre luces y aplausos. En el 2004, cuando su carrera parecía estar en la cima, enfrentó una lucha interna que pocos conocían. A pesar de su éxito profesional, sus inseguridades lo llevaron a una profunda depresión. Fue entonces cuando, en un momento de desesperación, pensó en acabar con todo.

“En el 2024 atravesé un momento muy difícil. Se me cruzó por la mente el suicidio debido a mi baja autoestima; me sentía inseguro y menos que los demás. No sé qué me llevó a ese abismo, pero fue Dios quien me rescató”, asegura. “Dos años después, sufrí un accidente automovilístico. El otro conductor, que iba a 160 kilómetros por hora, perdió la vida. Yo sobreviví con fracturas en la mano, la muñeca y los dedos. El cirujano me advirtió que haría lo posible por salvar mi mano, pero no me daba garantías. En ese instante, pensé: ‘Si no puedo volver a tocar piano, aprenderé otro instrumento’. Reflexionando, creo que lo que viví antes me preparó emocionalmente para enfrentar este accidente sin caer en depresión”, añade.

Sergio George, productor musical y pianista estadounidense. (Foto: Hugo Pérez) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Impulsor de sueños

Hoy, a sus 63 años, George no solo se mantiene como una figura emblemática en la música latina, sino que también se ha convertido en un ejemplo de fortaleza. Más allá de los 21 Latin Grammy que ha ganado, cuatro de ellos como productor, su mayor logro ha sido recuperar el equilibrio emocional y apoyar el crecimiento de numerosos artistas.

Actualmente, está inmerso en nuevos proyectos. Uno de ellos es la finalización de su próximo álbum, “Urban Salsa Pop Sessions”, que se está produciendo en Perú y tiene previsto lanzar en marzo, con la intención de competir en los Latin Grammy. Además, está trabajando en su incursión en el género de la cumbia con una nueva producción que abrirá nuevas fronteras en su carrera.

“En el disco de salsa urbana hemos incluido el tema de Wisin, en el que participa Yahaira, ‘La vida es una fiesta’. También estoy por comenzar otro proyecto con Sony, que tiene un concepto diferente: reinterpretar mis éxitos como productor y compositor, cantados por figuras como Juanes y Carlos Vives. Sony también quiere incluir a grupos como Cristian Nodal y Los Ángeles Azules. También sumaremos a Corazón Serrano. La cumbia domina en Perú, y yo siempre busco estar donde se marcan tendencias”, detalla George.

Sobre la agrupación peruana de cumbia, añade: “Me encanta el grupo, su concepto y su profesionalismo. Tienen talento y visión, algo que muchos artistas carecen, pero ellos lo tienen claro. Aunque son muy conocidos en Perú, aún no han dado el salto internacional. Quiero ser quien los ayude a dar ese paso. Me gusta pensar en mí mismo como un Cristóbal Colón de la música”, comenta con una sonrisa.

Camino a la consagración

En el caso de Yahaira Plasencia, cuya carrera también impulsó internacionalmente, George reconoce su impacto, aunque señala que aún le falta dar un paso más para consolidarse. Si bien actualmente no colabora directamente con ella debido a su enfoque en proyectos discográficos, asegura que siempre estará dispuesto a brindarle consejos o recomendaciones si ella lo solicita.

“Debe arriesgarse más, salir del país y buscar nuevos horizontes. Siempre la invito a eventos como los Grammy para que experimente lo que es estar en un escenario de ese nivel, hacer contactos y rodearse del éxito, porque el éxito es contagioso. Quería que viviera esa experiencia, y por eso la invité”, explica.

Salsa eterna

Asimismo, el productor musical compartió detalles sobre la producción del aclamado homenaje a la salsa en los Latin Grammy, una labor que le tomó más de dos meses de preparación y que dejó momentos imborrables en la memoria de todos los involucrados.

El proyecto incluyó a leyendas como Tito Nieves, el Grupo Niche, Luis Figueroa, Christian Alicea, Óscar D’León y Marc Anthony, quienes interpretaron temas icónicos del género. “Fue un proceso complejo que incluyó grabar el demo en Panamá, añadir músicos en Lima y mezclarlo aquí. Esa mezcla fue lo que los artistas usaron para aprender las canciones”, detalla George.

Uno de los momentos más emocionantes fue el reencuentro de Marc Anthony y La India en el escenario, 29 años después. “Ensayaron en privado dos días antes. Fue un ensayo lleno de emociones, con lágrimas y un silencio que lo decía todo. Verlos cantar ‘Vivir lo nuestro’ juntos nuevamente fue inolvidable. Esto ocurrió gracias a que Marc aceptó hacerlo, y trabajé dos años para que se hiciera realidad”, comentó el productor, a quien la música le ha brindado más de lo que alguna vez imaginó.

“Me ha dado la oportunidad de tener una buena vida y de ayudar a otros. Me ha dado todo lo que soy y tengo”, subraya.