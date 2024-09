El músico brasileño Sérgio Santos Mendes falleció a los 83 años este viernes 6 de septiembre, según confirmó la familia del artista a Globo. El pionero de la bossa nova adquirió fama internacional tras haber colaborado con grandes intérpretes del jazz como Herb Alpert y Cannonball Adderley.

Según informó el medio brasileño, no se revelaron las causas de la muerte de Sérgio Mendes, pero se conoce que, desde finales de 2023, afrontaba enfermedades derivadas de problemas respiratorios.

En sus casi seis décadas de carrera, Mendes grabó más de 35 álbumes y ganó tres premios Grammy. Por si fuera poco, fue nominado al Oscar por ser coautor del tema “Real in Rio”, parte de la banda sonora de la película animada de Disney “Rio” (2011).

El artista brasileño saltó a la fama con “Más que nada”, que forma parte de su álbum platino “Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil ‘66″ (1966). Gracias al éxito del tema, que encabezó las listas musicales, fue regrabada años después por Black Eyed Peas.

Asimismo, su interpretación de la canción de Burt Bacharach “The look of love” (1967) se hizo más popular que el tema de Dusty Springfield, que apareció en la película de James Bond “Casino Royale” de 1967.

Otro de sus éxitos fue “Fool on the Hill”, canción de los Beatles que dio el título al LP de 1968 de su agrupación Brasil 66. Según contó el mismo Mendes, Paul McCartney aprobó su versión.

“Mi negocio siempre ha sido la melodía. Estuve pasando la Nochevieja en Acapulco con Herb Alpert y él trajo el disco con ‘Fool on the hill’. Me encantó e hice un arreglo de samba. Llegamos a Los Ángeles y grabamos inmediatamente. En 2013, rendí homenaje a Paul McCartney en Los Ángeles y él envió una carta diciendo que era la mejor versión de la canción”, reveló el brasileño en entrevista con GLOBO en 2015.

