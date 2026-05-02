Shakira paralizó la playa de Copacabana la noche del viernes durante los ensayos generales de su esperado concierto gratuito en Río de Janeiro.

Ante miles de aficionados que se congregaron en los alrededores del escenario, la estrella colombiana ajustó los detalles técnicos de un espectáculo que promete hacer historia en la Avenida Atlántica este sábado 2 de mayo.

La jornada de práctica no solo sirvió para probar el sonido, sino que reveló colaboraciones con las leyendas locales Caetano Veloso y María Bethania.

Todo se prepara para el cierre de 'Las mujeres ya no lloran', una de las giras más importantes de Shakira, que culminará en España. Muestra el estadio temporal para 50.000 personas por noche, con áreas verdes y zonas infantiles. Una experiencia inolvidable para los asistentes.

Asimismo, la prueba de sonido, que se extendió hasta la madrugada, permitió escuchar fragmentos de ‘O Leaozinho’ junto a Caetano y el clásico ‘O que é, o que é’ en compañía de Bethania.

La barranquillera también repasó éxitos de su repertorio como ‘Loca’ y ‘I Can’t Remember to Forget You’, mostrándose genuinamente conmovida por los fans que le celebraban su llegada.

El despliegue logístico para este evento, parte del ciclo “Todo Mundo no Rio”, apunta a recibir a cerca de dos millones de personas, mientras que las autoridades cariocas mantienen un fuerte operativo de seguridad y confirmaron que el show será transmitido en vivo por TV Globo y diversas plataformas digitales.

Shakira y Anitta lanzan una colaboración explosiva titulada 'Chocachocá', disponible el 9 de abril en plataformas digitales. Forma parte del nuevo álbum de Anitta 'Equilibrium', con lanzamiento el 16 de abril. Imagen mística con carta de tarot ilustra a las reinas del pop latino bajo los astros.

A las voces de los hermanos Veloso se sumará la de Anitta, quien confirmó su presencia tras difundir videos ensayando el tema ‘Choka Choka’. Asimismo, crece la expectativa por una posible aparición de Ivete Sangalo.

El montaje, ubicado estratégicamente frente al emblemático hotel Copacabana Palace, busca superar en acogida las presentación de Lady Gaga y Madonna en años anteriores.

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