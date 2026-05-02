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AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La cantante colombiana Shakira reacciona durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho
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Ensayo de Shakira en Río de Janeiro
  • AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La cantante colombiana Shakira reacciona durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho
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    AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La cantante colombiana Shakira reacciona durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

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    AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La cantante colombiana Shakira reacciona durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

  • AME8653. RÍO DEJANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La colombiana Shakira (i) y María Betânia de Brasil cantan durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho
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    AME8653. RÍO DEJANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La colombiana Shakira (i) y María Betânia de Brasil cantan durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

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    AME8653. RÍO DEJANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La colombiana Shakira (i) y María Betânia de Brasil cantan durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

  • AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La cantante colombiana Shakira (i) y el brasileño Caetano Veloso cantan durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho
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    AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La cantante colombiana Shakira (i) y el brasileño Caetano Veloso cantan durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

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    AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La cantante colombiana Shakira (i) y el brasileño Caetano Veloso cantan durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

  • AME8654. RÍO DEJANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La colombiana Shakira baila durante un ensayo previo a su concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho
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    AME8654. RÍO DEJANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La colombiana Shakira baila durante un ensayo previo a su concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

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    AME8654. RÍO DEJANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La colombiana Shakira baila durante un ensayo previo a su concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

  • AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La cantante colombiana Shakira baila durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho
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    AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La cantante colombiana Shakira baila durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

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    AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La cantante colombiana Shakira baila durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

  • AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La cantante colombiana Shakira baila durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho
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    AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La cantante colombiana Shakira baila durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

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    AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La cantante colombiana Shakira baila durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

  • AME8648. RÍO DEJANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- Seguidores de la cantante Shakira bailan este viernes, mientras la artista realizará un ensayo técnico en la playa de Copacabana previo a su concierto del 2 de mayo, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho
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    AME8648. RÍO DEJANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- Seguidores de la cantante Shakira bailan este viernes, mientras la artista realizará un ensayo técnico en la playa de Copacabana previo a su concierto del 2 de mayo, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

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    AME8648. RÍO DEJANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- Seguidores de la cantante Shakira bailan este viernes, mientras la artista realizará un ensayo técnico en la playa de Copacabana previo a su concierto del 2 de mayo, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

  • AME8648. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- Seguidores de la cantante Shakira bailan este viernes, durante un ensayo técnico de la artista en la playa de Copacabana previo a su concierto del 2 de mayo, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho
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    AME8648. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- Seguidores de la cantante Shakira bailan este viernes, durante un ensayo técnico de la artista en la playa de Copacabana previo a su concierto del 2 de mayo, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

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    AME8648. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- Seguidores de la cantante Shakira bailan este viernes, durante un ensayo técnico de la artista en la playa de Copacabana previo a su concierto del 2 de mayo, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

  • AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- Personas asisten a un ensayo de la cantante colombiana Shakira previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho
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    AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- Personas asisten a un ensayo de la cantante colombiana Shakira previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

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    AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- Personas asisten a un ensayo de la cantante colombiana Shakira previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

  • AME7746. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 29/04/2026.- Personas caminan frente a una tienda con productos alusivos a la cantante colombiana Shakira este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). El concierto gratuito que ofrecerá Shakira el próximo sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana ha impulsado las ventas en Río de Janeiro con prendas y artículos inspirados en ella y en su estilo. EFE/ Antonio Lacerda
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    AME7746. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 29/04/2026.- Personas caminan frente a una tienda con productos alusivos a la cantante colombiana Shakira este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). El concierto gratuito que ofrecerá Shakira el próximo sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana ha impulsado las ventas en Río de Janeiro con prendas y artículos inspirados en ella y en su estilo. EFE/ Antonio Lacerda

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    AME7746. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 29/04/2026.- Personas caminan frente a una tienda con productos alusivos a la cantante colombiana Shakira este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). El concierto gratuito que ofrecerá Shakira el próximo sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana ha impulsado las ventas en Río de Janeiro con prendas y artículos inspirados en ella y en su estilo. EFE/ Antonio Lacerda

Por Redacción EC

Shakira paralizó la playa de Copacabana la noche del viernes durante los ensayos generales de su esperado concierto gratuito en Río de Janeiro.

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