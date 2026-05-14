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Shakira, BTS y Madonna se presentará en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. (Foto: AFP / Pablo PORCIUNCULA -Kim Hong-Ji / POOL -Pablo PORCIUNCULA )
Shakira, BTS y Madonna se presentará en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. (Foto: AFP / Pablo PORCIUNCULA -Kim Hong-Ji / POOL -Pablo PORCIUNCULA )
Por Agencia EFE

Shakira, Madonna y BTS actuarán en la final del Mundial 2026 del próximo 19 de julio en Nueva York, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo, según anunció este jueves la FIFA.

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