Milán y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué, sorprendieron al público argentino al cantar en vivo por primera vez junto a su madre durante el concierto que la artista ofreció en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires. La aparición se produjo en la segunda fecha de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”, ante unos 45.000 espectadores, y generó una de las reacciones más celebradas de la noche.

La cantante colombiana invitó a sus hijos al escenario para interpretar “Acróstico”, tema que compuso especialmente para ellos. La presentación destacó como uno de los instantes centrales del espectáculo, con los menores vistiendo trajes en tonos celestes y blancos mientras compartían micrófono y escenario con la artista.

Shakira sorprende al público al estrenar en vivo “Acróstico” junto a sus hijos. (Foto: Captura de TikTok)

El público acompañó cada estrofa de la canción y ovacionó a la cantante y a sus hijos. El momento se viralizó de inmediato en redes sociales, donde los videos y fotografías de la interpretación circularon ampliamente y recibieron miles de reacciones.

Sasha y Milan acompañaron a su mamá, @shakira, en la segunda fecha de sus shows en el Estadio Velez para hacer juntos "Acróstico" 🥹 pic.twitter.com/I8cxWN7niD — FENIX ENTERTAINMENT (@fenix_latam) December 10, 2025

Shakira ha mantenido un estrecho vínculo musical con sus hijos y había comentado anteriormente que ambos le pidieron participar en la interpretación de la canción que les dedicó. Al finalizar la presentación, los niños la abrazaron sonrientes antes de despedirse del público, en una escena que marcó uno de los puntos más comentados de la noche.

La aparición de Milan y Sasha se produjo en el tramo final de la gira en Argentina. Tras la fecha adicional programada para el jueves 11 de diciembre en Buenos Aires, la artista continuará con presentaciones el 14 y 15 de diciembre en el estadio Kempes de Córdoba, completando el calendario del “Las Mujeres Ya No Lloran Tour” en el país.