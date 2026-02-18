Shakira celebra el Año Nuevo chino en mandarín y deja entrever que realizará gira en Asia

Shakira sorprendió a sus seguidores de China al publicar un video en el que les envía un saludo en mandarín para felicitar el Año Nuevo chino, en un gesto que reafirma su alcance global en medio de la etapa final de su gira internacional ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

“Hola China, feliz Año Nuevo chino, espero verles pronto en China. Les quiero mucho, besos”, dijo la artista de Barranquilla en el video difundido en sus redes sociales, donde pronunció el mensaje en mandarín.

@shakira Happy new year China! See you very soon! Chin chin! ❤️ 中国，新年快乐！ 很快就能见到你们啦！ 亲亲 ❤️ ♬ original sound - Shakira

El saludo llamó la atención de sus seguidores asiáticos porque, aunque expresó su deseo de visitar el país, la cantante no tiene por ahora fechas programadas en China dentro de su actual gira, que comenzó en febrero de 2025 y que está previsto que concluya este mes tras cerca de un centenar de conciertos en América y otras regiones.

Además de su lengua materna, el español, Shakira ha demostrado a lo largo de su carrera su facilidad para comunicarse en varios idiomas, entre ellos inglés, portugués, francés, italiano, catalán y árabe, lo que ha contribuido a consolidar su perfil como una de las artistas latinas con mayor impacto internacional.

El mensaje llega en un momento especialmente significativo en su trayectoria, pues a sus 48 años, la cantante atraviesa uno de los periodos más exitosos de su carrera reciente gracias a ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, su primera gira en siete años y la más ambiciosa de su trayectoria.

Colombiana sufrió resbalón durante presentación en Canadá.

MÁS INFORMACIÓN: Shakira rompe el récord Guinness a la gira latina más exitosa y vence a Luis Miguel

El espectáculo, que comenzó hace un año en Río de Janeiro, se convirtió en la gira latina más exitosa de 2025, con más de 3,8 millones de espectadores hasta diciembre, y consolidó a la colombiana como un fenómeno cultural y económico capaz de llenar estadios en países como Colombia, México, Chile o Ecuador.

En su país natal, por ejemplo, agotó entradas en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, con conciertos que generaron millones de dólares en impacto económico y movilizaron a miles de seguidores dentro y fuera de las ciudades.

VIDEO RECOMENDADO: