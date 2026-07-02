Shakira celebra el éxito de “Dai Dai” tras alcanzar el número 1 global en Spotify. (Foto: Instagram / @shakira)
Shakira celebra el éxito de “Dai Dai” tras alcanzar el número 1 global en Spotify. (Foto: Instagram / @shakira)
Por Redacción EC

Shakira sigue sumando récords con “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026 que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy. La canción alcanzó el primer lugar del Top 50 Global de Spotify, convirtiéndose en la más escuchada del mundo y reafirmando el impacto internacional de la cantante colombiana en plena celebración de la Copa del Mundo.

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