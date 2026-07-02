Shakira sigue sumando récords con “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026 que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy. La canción alcanzó el primer lugar del Top 50 Global de Spotify, convirtiéndose en la más escuchada del mundo y reafirmando el impacto internacional de la cantante colombiana en plena celebración de la Copa del Mundo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Shakira compartió un video junto a su equipo reaccionando y celebrando el histórico resultado. Emocionada, la artista barranquillera agradeció el respaldo de sus seguidores y destacó que este reconocimiento les pertenece.

“Quiero agradecerles a todos mis fans que han estado empujando muchísimos desde el primer día que salió ‘Dai Dai’ para que esta canción llegara al número 1, se lo debo a ustedes y solo a ustedes”, comentó la artista colombiana.

Shakira celebra el éxito de “Dai Dai” tras alcanzar el número 1 global en Spotify. (Foto: Instagram / @shakira)

“No saben lo que me emociona, no saben lo felices que estamos todos aquí celebrando este número 1. Hemos trabajado muchísimo, muy duro para conseguirlo, pero ustedes han sido los verdaderos protagonistas, los que realmente han trabajado en cada rincón del planeta para darnos esta satisfacción. Gracias, los quiero tanto, tanto y les debo todo”, agregó Shakira en su video publicado en redes sociales.

Cabe resaltar que el ascenso al primer puesto estuvo acompañado por un notable crecimiento en las reproducciones de toda la discografía mundialista de la barranquillera. Según datos difundidos por Spotify, “Dai Dai” registró un incremento del 136% en reproducciones durante el Mundial.

El éxito del sencillo también ha reforzado el legado de Shakira como la artista más representativa de los himnos mundialistas. Tras el fenómeno de “Waka Waka” en 2010 y “La La La” en 2014, la cantante vuelve a liderar las plataformas digitales con una propuesta que fusiona ritmos latinos y africanos junto a Burna Boy.

Shakira se presentó en la ceremonia de apertura del partido México vs. Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026 en Ciudad de México, el 11 de junio | (Foto: CARL DE SOUZA / AFP) / CARL DE SOUZA

Con este nuevo hito, Shakira amplía una trayectoria marcada por récords y confirma su vigencia como una de las figuras más influyentes de la música latina. El liderazgo de “Dai Dai” en Spotify Global demuestra el alcance de su propuesta artística.