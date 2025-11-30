Dua Lipa sigue recorriendo los escenarios de Latinoamérica y recientemente se presentó en Colombia, donde decidió versionar el tema “Antología” de Shakira, quien se mostró más que agradecida con su colega por reconocer su trabajo como una fuente de inspiración.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Shakira agradeció a Dua Lipa por elegir su clásico tema para su concierto en Colombia.

“Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! ¡Gracias @TAG! ¡Qué delicia!”, escribió Shakira en su post.

Como era de esperarse, sus millones de seguidores se hicieron presente en los comentarios. Incluso, la misma Dua Lipa se animó a responder a Shakira: “Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción. Te amo”.

Como se sabe, Dua Lipa está inmersa en la etapa latinoamericana de su “Radical Optimism Tour”, gira con la que ha recorrido diversos países y recientemente visitó Colombia, donde interpretó el popular tema de Shakira.

“Les quiero cantar una canción que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira por su evolución a través del tiempo y por la manera que ha tocado tantos corazones alrededor del mundo”, dijo la artista británica antes de cantar “Antología”.

Cabe recordar que Dua Lipa ofreció hace algunos días un concierto en Lima, Perú, donde no solo encantó al público con lo mejor de su repertorio, sino que se animó a cantar cumbia al ritmo de “Cariñito”, al lado de Mauricio Mesones.