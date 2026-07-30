Shakira finalizó la etapa estadounidense de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” con sus últimos conciertos en el UBS Arena de Nueva York y el Boardwalk Hall de Atlantic City, mientras su sencillo “Dai Dai” continúa alcanzando nuevos récords en plataformas.

Y es que, “Dai Dai” se mantuvo 17 días consecutivos en el primer lugar del top global de Spotify, convirtiéndose en la canción de una artista femenina con mayor permanencia en esa posición durante 2026. Además, lideró Apple Music Global, los rankings Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S., y alcanzó más de 500 millones de visualizaciones en YouTube.

Shakira y Anitta lanzan una colaboración explosiva titulada 'Chocachocá', disponible el 9 de abril en plataformas digitales. Forma parte del nuevo álbum de Anitta 'Equilibrium', con lanzamiento el 16 de abril. Imagen mística con carta de tarot ilustra a las reinas del pop latino bajo los astros.

El tema también convirtió a Shakira en la primera artista en ubicarse simultáneamente en el número uno de Spotify con canciones en inglés y español, además de posicionarla como la quinta artista más escuchada a nivel global en dicha plataforma.

Por otro lado, “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” cerró su etapa en Estados Unidos tras presentaciones con entradas agotadas. Según Billboard Boxscore, su gira fue la más taquillera del mundo en 2025 y la de mayor recaudación en la historia de un artista hispano.

Durante sus últimas fechas en el Barclays Center de Brooklyn, Shakira contó con invitados como Tyla, Ed Sheeran, Burna Boy, Wyclef Jean y los Triplets Ghetto Kids. Tras estas presentaciones, continuará su gira con una residencia de 12 conciertos en Madrid entre septiembre y octubre.