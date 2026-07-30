Durante sus últimas fechas en el Barclays Center de Brooklyn, Shakira contó con invitados como Tyla, Ed Sheeran, Burna Boy, Wyclef Jean y los Triplets Ghetto Kids | (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Durante sus últimas fechas en el Barclays Center de Brooklyn, Shakira contó con invitados como Tyla, Ed Sheeran, Burna Boy, Wyclef Jean y los Triplets Ghetto Kids | (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por Redacción EC

Shakira finalizó la etapa estadounidense de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” con sus últimos conciertos en el UBS Arena de Nueva York y el Boardwalk Hall de Atlantic City, mientras su sencillo “Dai Dai” continúa alcanzando nuevos récords en plataformas.

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