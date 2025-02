La cantante colombiana Shakira sí se presentará en Perú. A través de sus redes sociales, la barranquillera confirmó la hora de apertura de puertas del Estadio Nacional de Lima, dando a entender que sí realizará el concierto previsto para este 17 de febrero. Ante la noticia, decenas de fans reaccionaron con alegría.

En los alrededores del Estadio Nacional de Lima, decenas de fans esperaban expectantes el anuncio de Shakira sobre el show de este 17 de febrero, muchos confiaban en la recuperación de la colombiana, por lo que celebraron con euforia la noticia.

A través de las redes sociales se han difundido algunos videos que muestran la reacción de los fans ante el anuncio de Shakira, quien confirmó que sí cantará en Perú en el Estadio Nacional de Lima, show que tenía previsto como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran world tour”.

Fans de Shakira celebraron con emoción la confirmación del concierto del 17 de febrero. (Foto: ANDINA/Eddy Ramos)

Miembros de diversos clubes de fans acamparon en los alrededores del Estadio Nacional de Lima a la expectativa del concierto de Shakira, finalmente fueron recompensados ya que la colombiana confirmó su show.

Shakira confirma concierto en Perú

Ante la expectativa por su salud, que imposibilitó que realice el show pactado para el domingo 16 de febrero en Lima, la ‘Loba’ anunció con una publicación en redes sociales que si se presentará ante sus fans peruanos como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran world tour”.

A través de sus stories de Instagram, Shakira compartió un breve video en el que anuncia que las puertas del Estadio Nacional de Lima se abrirán a partir de las 4 p.m., mientras que su espectáculo dará inicio a las 8:15 p.m.

En una publicación previa, Shakira compartió un video de intriga, donde escribe: “Lima?”, dejando entrever que podría suceder lo que sus fans esperaban. En el mismo post, invitó a sus seguidores a que compartan videos, fotos, outfit, mensajes, rituales para que se compartan en las redes sociales de la artista.

De esta manera, se confirmó que sí se realizará el concierto que Shakira tenía previsto este 17 de febrero en el Estadio Nacional de Lima. Esto frente a la expectativa que existía por su salud, luego de cancelar su primera fecha por complicaciones en su salud.

¿Qué pasó con Shakira?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la misma Shakira contó que se encuentra internada en una clínica local por “un cuadro abdominal”, hecho por el que los médicos le recomendaron no subir al escenario este domingo 16 de febrero.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (domingo 16 de febrero)”, comunicó la colombiana en su post.

La cantante colombiana confirmó que se encontraba hospitalizada en Perú. (Foto: Captura de IG)

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, agregó en su comunicado.

Cantante colombiana canceló su primer concierto por problemas de salud